Cobolli-Arnaldi LIVE al Roland Garros, l’orario d’inizio e il risultato in diretta: il derby azzurro vale la finale

Matteo Arnaldi affronta Flavio Cobolli nella semifinale del Roland Garros. Il derby italiano è in programma sul campo Philippe Chatrier oggi non prima delle 19 e mette in palio un posto nella finale di domenica contro uno tra Zverev e Mensik che si stanno affrontando ora nella prima semifinale con il tedesco che ha vinto il primo set. Arnaldi, attuale numero 104 ma già certo di entrare nella top 40 e Cobolli che potrebbe diventare top ten da lunedì prossimo, si sono già affrontati due volte in carriera con un successo a testa. L’ultimo precedente nel secondo turno del Roland Garros della scorsa stagione quando Flavio s’impose in 4 set. Cavalcata trionfale quella dei due azzurri, con Matteo che nell'ultimo turno ha superato l'ostacolo Berrettini, messo ko da un infortunio e con Flavio che ha regolato Auger-Aliassime. La partita sarà trasmessa in TV in chiaro sul NOVE e streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per gli abbonati.

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