Cobolli-Arnaldi LIVE al Roland Garros, l’orario d’inizio e il risultato in diretta: il derby azzurro vale la finale

Matteo Arnaldi affronta Flavio Cobolli nella semifinale del Roland Garros. Il derby italiano è in programma sul campo Philippe Chatrier oggi non prima delle 19 e mette in palio un posto nella finale di domenica contro uno tra Zverev e Mensik che si stanno affrontando ora nella prima semifinale con il tedesco che ha vinto il primo set. Arnaldi, attuale numero 104 ma già certo di entrare nella top 40 e Cobolli che potrebbe diventare top ten da lunedì prossimo, si sono già affrontati due volte in carriera con un successo a testa. L’ultimo precedente nel secondo turno del Roland Garros della scorsa stagione quando Flavio s’impose in 4 set. Cavalcata trionfale quella dei due azzurri, con Matteo che nell'ultimo turno ha superato l'ostacolo Berrettini, messo ko da un infortunio e con Flavio che ha regolato Auger-Aliassime. La partita sarà trasmessa in TV in chiaro sul NOVE e streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per gli abbonati.
I precedenti tra Cobolli e Arnaldi
Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si conoscono da tempo, sin da quando calcavano i campi insieme a livello giovanile. Nel circuito principale ATP si sono affrontati due volte con un successo a testa: a Umago nel 2023 vinse Matteo, mentre l’anno scorso proprio al Roland Garros nel secondo turno a vincere fu Flavio in 4 set. In precedenza tre sfide a livello Challenger con due successi di Arnaldi e uno di Flavio nel 2021.
Dove vedere Cobolli-Arnaldi in tv oggi al Roland Garros
La partita tra Cobolli e Arnaldi sarà trasmessa in chiaro in TV e streaming sul canale NOVE. La semifinale tutta italiana del Roland Garros si potrà vedere in TV e in streaming anche su Eurosport, DAZN, Prime Video, TimVision, Discovery+ e HBO Max. Per assistere allo spettacolo del derby dunque bisognerà in questo caso essere in possesso di un abbonamento alle varie piattaforme.