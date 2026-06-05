Flavio Cobolli racconta come ha scoperto la notizia del ritiro di Arnaldi: “Ho quasi pianto”

Le emozioni di Flavio Cobolli dopo il ritiro di Arnaldi al Roland Garros: “Ho quasi pianto, triste per lui”. Ora la finale contro Zverev.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È sempre brutto passare il turno per il ritiro di un avversario, figuriamoci quando quest'ultimo è un connazionale e amico. Cobolli è in difficoltà in sala stampa al fianco di Matteo Arnaldi che da poco gli ha spiegato di non essere in grado di affrontarlo nella semifinale del Roland Garros. Un virus lo ha messo al tappeto impedendogli di giocare dopo una notte molto difficile. Flavio dunque si ritrova in finale a Parigi contro Zverev e il suo stato d'animo è diviso tra l'amarezza per il passaggio del turno in questo modo e la gioia dell'approdo nell'ultimo atto.

Cobolli in conferenza con Arnaldi, amarezza e gioia

È rimasto senza parole il giocatore romano quando ha ricevuto la comunicazione, un'ora prima dell'inizio del match. Tutto si sarebbe aspettato tranne che un epilogo di questo tipo senza nemmeno giocare. Ecco allora che nella conferenza stampa di coppia, Cobolli si è aperto su quanto accaduto negli spogliatoi: "È difficile anche per me parlare adesso. Quando mi è stato detto quasi un'ora fa ho quasi pianto. Sai, è qualcosa che non ti aspetti per niente. Ero pronto a giocare questa partita e quando è arrivato ero del tutto triste per lui. Ma allo stesso tempo, ovviamente, sono davvero felice per il risultato che ho raggiunto questa settimana".

L'ingresso nella top ten di Cobolli

Sentimenti contrastanti per Flavio che si è perso nell'abbraccio del suo team che ha celebrato anche l'ingresso nella top ten del ranking ATP: "Anche mio padre è venuto da me poco prima di lui e ci siamo dati un grande abbraccio insieme a tutta la squadra per festeggiare la top 10… ogni volta che si fa il best ranking ci diamo tutti insieme un grande abbraccio e abbiamo fatto la stessa routine di sempre e sì, ora sono triste e felice allo stesso tempo".

Leggi anche Agassi scopre del ritiro di Arnaldi al Roland Garros mentre è in TV: non riesce a crederci

Le parole che hanno commosso Arnaldi

Flavio Cobolli ha raccontato di aver vissuto la routine riposandosi mentre assisteva alla prima semifinale tra Zverev e Mensik. Poi ecco l'imprevedibile con il tentativo di consolare Arnaldi anche lui commossosi: "Matteo è una grande ispirazione per tutti noi. Intendo, è un giocatore incredibile e un professionista incredibile. Voglio dire, credo sia la persona migliore fuori dal campo per come cura la preparazione della partita, la concentrazione, il defaticamento. Quindi è sicuramente uno dei migliori del circuito. E ho anche detto che si meritava il risultato di questa settimana, si era infortunato la scorsa stagione e all'inizio di questa, e tutti conoscevamo il suo livello. Quindi tutti si aspettavano questo risultato da lui. Il suo tennis è incredibile. Quindi, ho semplicemente detto qualcosa del genere e gli auguro tutto il meglio per il futuro".

E ora testa a domenica per la finale del Roland Garros con l'imperativo che sarà quello di farsi trovare pronto: "Meglio riposarsi o giocare? A volte aiuta, a volte no. Forse avere quasi quattro giorni di riposo è tanto. Così si perde il ritmo. Ma penso che anche nel riscaldamento ho giocato davvero bene. Ho potuto allenarmi di nuovo. Quindi penso che sarò sicuramente pronto per la finale. Ma so anche che sarò sicuramente fresco. Quindi forse ha aiutato, forse no".