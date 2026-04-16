Inghilterra, uccise la figlia di 5 settimane: ergastolo al padre che le provocò “un trauma cranico e 47 fratture”

Sean Jefferson, 35 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della figlia di 5 settimane, avvenuto in Inghilterra nel 2022. Sette anni alla madre per aver permesso la morte della bimba, deceduta per un trauma cranico e decine di fratture.

Sean Jefferson e Amy Clark – Foto Polizia dello Staffordshire.

Ha ucciso la figlia di 5 settimane, dopo ripetute aggressioni che le aveva causato un grave trauma cranico e decine di fratture alle costole nei giorni precedenti alla sua morte, avvenuta nel marzo 2022 in Inghilterra.

Per questo il padre, Sean Jefferson, 35 anni, oggi, giovedì 16 aprile, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della bimba con una pena minima di 22 anni (il periodo minimo obbligatorio in carcere, ndr), come riportano i quotidiani britannici.

È stato riconosciuto colpevole anche di lesioni personali gravi con dolo al termine di un processo durato settimane presso la Stafford Crown Court. La piccola era deceduta in ospedale il 29 marzo 2022.

Durante il processo, è emerso che la neonata aveva subito una lesione cerebrale gravissima nella sua casa di Burntwood, nello Staffordshire, due giorni prima. Sia Clark che Jefferson avevano negato le accuse prima del processo.

La madre della piccola, la 34enne Amy Clark, è stata condannata a 7 anni di carcere dopo essere stata riconosciuta colpevole di aver permesso la morte della neonata.

Comportamento che il giudice ha collegato all'abuso di sostanze stupefacenti. La donna invece ha visto cadere le accuse di omicidio formulate dalla Procura poco prima della fine del processo.

I crimini commessi dalla coppia sono stati definiti un "tradimento spaventoso" nei confronti della figlia. Sul corpo della bimba erano state repertate 47 fratture.

Ai giurati è stato riferito che la bambina era stata "aggredita fisicamente in modo ripetuto", riportando lesioni causate da violenti scossoni o da colpi alla testa contro una superficie.

Durante il processo è emerso anche che entrambi i genitori avevano fatto uso di droghe durante la breve vita della figlia. Nessuno dei due ha scelto di testimoniare in propria difesa. Nel pronunciare la sentenza il giudice ha definito la morte della neonata una "terribile tragedia".

"Avrebbe dovuto vivere una lunga vita, amata dalla sua famiglia e dai suoi amici, e trascorrere momenti felici con suo fratello e i suoi parenti", ha detto rivolgendosi a Jefferson. "L'avete uccisa e avete privato gli altri del piacere di conoscerla e di condividere la sua vita".