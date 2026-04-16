Napoli, rapina in banca all’Arenella: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieri

L’intervento dei carabinieri per la rapina in banca all’Arenella

Rapina in corso nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, quartiere Arenella, nella zona collinare di Napoli, nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile; sul posto sono presenti i Carabinieri e la Polizia di Stato, l'edificio è stato circondato. I criminali hanno sequestrato 25 persone tra clienti, funzionari e direttore, e si sono barricati dentro la banca all'arrivo delle forze dell'ordine; gli ostaggi sono stati tutti liberati circa un'ora dopo, quando i Vigili del Fuoco hanno aperto un varco in una delle vetrate.

I rapinatori entrati in azione sarebbero 3: si attende l'arrivo dei mezzi speciali e di un mediatore. Al momento non è chiaro se siano ancora dentro la banca o se siano scappati attraverso un foro praticato su una parete o nel pavimento, nello stile della "banda del buco"; la certezza si avrà soltanto dopo l'irruzione, effettuata dai reparti speciali che sono ora in arrivo.

L'irruzione dei criminali è avvenuta alle 12 circa, gli ostaggi sono stati rinchiusi in una stanza; durante il sequestro tre di loro si sono sentiti male e sono state fatte intervenire le ambulanze. Alle 12.45 circa, con l'area già circondata e presidiata, hanno raggiunto il posto gli specialisti del Gruppo Intervento Speciale (GIS). Alle 13.36 la conferma dei carabinieri: sono stati tutti liberati, hanno lasciato la struttura attraverso il varco creato dai pompieri; nessuno di loro ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale ma sono stati accompagnati in caserma per essere ascoltati.

I criminali sarebbero arrivati con un'Alfa Romeo Giulietta nera, che è stata rinvenuta dai carabinieri nelle vicinanze della banca; sulla vettura, probabilmente rubata, era stata incollata una targa contraffatta, di carta. L'intera area resta presidiata in forze. I militari, oltre agli ingressi della banca, stanno tenendo sotto controllo anche i locali attigui alla filiale, nella possibilità che i criminali possano tentare la fuga attraverso fori nelle mura o cunicoli.

Nel frattempo, sui social sono comparsi molti video e fotografie delle operazioni in corso: piazza Medaglie d'Oro è sempre molto frequentata e la rapina è partita in un orario in cui, solitamente, la zona è congestionata; parecchi cittadini si sono fermati al di fuori dell'area di sicurezza e hanno ripreso la scena coi cellulari.

In piazza Medaglie d'Oro, nel corso delle operazioni, sono arrivati il generale di brigata Biagio Storniolo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, e il il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nell'esprimere apprezzamento per "l’elevata professionalità, il coraggio e il senso dello Stato dimostrati dall’Arma dei Carabinieri", e nel ringraziare anche i Vigili del Fuoco e i sanitari, ha sottolineato che "grazie alla rapidità d’azione, alla sinergia operativa tra i diversi dispositivi impiegati e alla gestione altamente qualificata della situazione, si è giunti alla liberazione di tutti gli ostaggi, avvenuta poco dopo le ore 13.30, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte".

"Un particolare apprezzamento – prosegue la nota della Prefettura – viene espresso per la presenza e il pronto intervento sul posto del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che ha seguito da vicino le fasi dell’operazione, assicurando il necessario raccordo investigativo".

Articolo in aggiornamento