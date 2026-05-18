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Cade in balcone mentre ritira il bucato: salvata dai carabinieri a Marano di Napoli

La donna era rimasta riversa sul balcone: il marito all’interno dell’abitazione aveva gli auricolari e non si era accorto di nulla. Salvata dai carabinieri.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Immagine di repertorio
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Momenti di paura ieri pomeriggio a Marano di Napoli, nell'hinterland del capoluogo partenopeo: una donna, intenta a ritirare il bucato, è stata vittima di una caduta accidentale sul proprio balcone, non riuscendo a rialzarsi. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Carabinieri di Marano di Napoli, trovandosi a passare in zona durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato la donna riversa sul balcone, e sono così prontamente intervenuti.

Dopo aver citofonato, e notando che dall'interno dell'abitazione non arrivassero risposte, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio, raggiungendo così il balcone dall'esterno e soccorrendo la donna, in attesa del personale sanitario del 118, nel frattempo avvisato e che stava giungendo sul posto. All'interno dell'abitazione c'era anche il convivente della donna, che però non si era accorto di nulla perché aveva gli auricolari. La donna è stata così soccorsa per dolori alla schiena e alla testa, ma rifiutando il trasporto in ospedale.

Sulla vicenda si è espresso il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che in una nota ha espresso "vivo apprezzamento per il coraggio, la prontezza operativa e l'alto senso del dovere dimostrati dai militari protagonisti di un tempestivo intervento di soccorso in favore di un'anziana cittadina", aggiungendo come "l'intervento rappresenti un'ulteriore testimonianza della quotidiana vicinanza dell'Arma dei Carabinieri alla popolazione e della capacità dei militari di operare con umanità, professionalità e straordinario senso di responsabilità anche nelle situazioni più delicate".

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