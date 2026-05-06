Spara con un fucile contro la caserma dei carabinieri a Napoli, incastrato e arrestato grazie alle telecamere

L’uomo mentre fugge con l’arma ancora in mano

A circa un anno e mezzo di distanza dall'accaduto, i carabinieri sono riusciti a individuare e ad arrestare l'uomo ritenuto responsabile di aver sparato con un fucile contro il portone della caserma dei carabinieri di Borgoloreto, nel cuore di Napoli, la sera del 24 dicembre 2024. Nelle scorse ore, infatti, i carabinieri della compagnia Stella, su richiesta della Procura della Repubblica partenopea, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, come disposto dal gip del Tribunale di Napoli, nei confronti dell'uomo, che deve rispondere di detenzione e porto illegali di arma da fuoco.

L'indagato è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste non soltanto all'esterno della caserma dei carabinieri, ma in tutta la zona, che hanno consentito ai militari dell'Arma di ricostruire anche il tragitto di fuga seguito dall'uomo. Inoltre, l'analisi delle immagini e le indagini dei carabinieri della compagnia Stella hanno permesso di accertare che, subito dopo aver esploso il colpo contro il portone della caserma, il soggetto si sarebbe sfilato il giubbotto nero che indossava e l'avrebbe occultato, per poi darsi alla fuga a volto coperto, imbracciando l'arma a canna lunga utilizzata. Ancora sconosciute, al momento, le motivazioni che hanno spinto l'indagato ad esplodere un colpo d'arma da fuoco contro il portone della caserma dei carabinieri.