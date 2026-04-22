Ruba il cellulare a una turista sul bus 151 a Napoli: ladro arrestato grazie al Gps del telefono

Il malvivente, un uomo di 46 anni, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli; il cellulare, invece, è stato restituito alla turista.

Una turista francese è stata derubata a Napoli mentre si trovava su un autobus dell'Anm della Linea 151; il ladro, un uomo di 46 anni, individuato dalla Polizia Municipale, è stato arrestato. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 21 aprile, in zona Chiaia; il malvivente, approfittando della folla sul mezzo di trasporto, è riuscito a sottrarre il cellulare a una turista francese senza che questa se ne accorgesse nell'immediato. Sceso dal bus, il 46enne ha poi tentato di far perdere le proprie tracce.

Il ladro è stato rintracciato grazie al Gps del cellulare

Quando la malcapitata si è accorta del furto, ha subito allertato le forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale di Napoli. Fondamentale per individuare il malvivente è stato il Gps del cellulare rubato: grazie ad esso, i poliziotti sono riusciti a tracciare con precisione i movimenti del ladro, che è stato intercettato e bloccato definitivamente in via Arcoleo.

Il malvivente è stato processato e condannato

Dopo aver bloccato il 46enne, gli agenti della Municipale hanno recuperato il cellulare e lo hanno restituito alla legittima proprietaria; la turista francese ha ringraziato i poliziotti, elogiando il loro operato. Il malvivente, dopo l'arresto in flagranza, è stato trattenuto presso gli uffici della Polizia Municipale e, questa mattina, mercoledì 22 aprile, è stato processato per direttissima: il giudice ha condannato il 46enne a 1 anno e 4 mesi di reclusione.