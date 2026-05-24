Ruba 27 euro di cosmetici, poi aggredisce la guardia giurata: arrestato 47enne di Napoli

Ha rubato prima prodotti cosmetici in negozio, poi ha aggredito l’addetto alla vigilanza: arrestato un 47enne napoletano su viale Augusto a Fuorigrotta.

Ha prima rubato 27 euro di cosmetici da un negozio, poi ha aggredito l'addetto alla vigilanza che lo aveva scoperto: un 47enne di Napoli è stato così arrestato dai carabinieri, intervenuti subito dopo. L'uomo è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio: dovrà rispondere di rapina impropria. Per la guardia giurata, invece, ventuno giorni di prognosi per le botte subite.

Tutto è accaduto in un negozio di abbigliamento sul viale Augusto, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Qui, un 47enne di Napoli già noto alle forze dell'ordine, era riuscito a rubare 27 euro di cosmetici per poi minacciare e aggredire l'addetto alla vigilanza dello store. Fondamentale l'intervento dei carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli che, giunti sul posto, lo hanno bloccato all'esterno del negozio. Bloccato, la merce è stata restituita al negozio, mentre l'addetto alla vigilanza dello store è stato portato in ospedale: se la caverà con ventuno giorni di prognosi. Per il 47enne napoletano, invece, già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette: arrestato per rapina impropria, ora è ai domiciliari, in attesa di giudizio da parte delle autorità competenti.