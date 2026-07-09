Aggressione al Bosco di Capodimonte: calci, pugni e spray al peperoncino contro la guardia giurata

L’aggressione si è verificata nel pomeriggio di ieri. Il presunto responsabile, un 36enne, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Il Bosco e la Reggia di Capodimonte

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 luglio, al Bosco di Capodimonte, polmone verde di Napoli che sorge sull'omonima collina, dove una delle guardie giurate in servizio di vigilanza è stata aggredita da un uomo, un 36enne, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

In particolare, un agente del Centro Elettronico Nazionale della polizia, in quel momento libero dal servizio, mentre transitava in via Lucia Amelio, davanti a uno degli ingressi del Bosco di Capodimonte, ha notato uno dei vigilanti con una ferita al volto. Il poliziotto, intervenuto prontamente, si è avvicinato all'uomo, che gli ha indicato il 36enne e ha raccontato di essere stato aggredito da lui, dapprima a calci e pugni in faccia, poi con uno spray al peperoncino.

L'agente libero dal servizio e i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto a Cavallo hanno bloccato il malvivente, che è stato trovato in possesso dello spray al peperoncino utilizzato contro il vigilante. Pertanto, al termine delle formalità di rito, il 36enne è stato tratto in arresto dal personale operante con l'accusa di lesioni personali aggravate.