Scontro tra uno yacht e un gommone in mare a Ischia: ferito un uomo

Ad avere la peggio è stato il conducente del gommone, che è stato portato a riva e affidato alle cure dei sanitari.

Incidente in mare al largo del Castello Aragonese a Ischia, dove nelle scorse ore si è verificata una collisione tra due unità. Secondo le prime informazioni disponibili, uno yacht lungo circa 30 metri battente bandiera maltese è entrato in contatto con un gommone cabinato di 14 metri. Nell’impatto è rimasta ferita una persona che si trovava a bordo del gommone: si tratta del conducente del gommone, che si trovava da solo sull'imbarcazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’arrivo del battello CP807 della Capitaneria di Porto di Ischia, che ha portato il pilota del gommone a riva; al porto era presente anche un’ambulanza per l’assistenza sanitaria. Le condizioni del ferito, al momento, non destano particolare preoccupazione. Resta però da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: gli accertamenti dovranno definire rotte, manovre effettuate prima dell’urto, eventuali responsabilità e il rispetto delle norme di navigazione nell’area, oltre alle condizioni dei mezzi coinvolti.