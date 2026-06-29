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Scontro tra uno yacht e un gommone in mare a Ischia: ferito un uomo

Ad avere la peggio è stato il conducente del gommone, che è stato portato a riva e affidato alle cure dei sanitari.
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A cura di Leonardo Pugliese
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Incidente in mare al largo del Castello Aragonese a Ischia, dove nelle scorse ore si è verificata una collisione tra due unità. Secondo le prime informazioni disponibili, uno yacht lungo circa 30 metri battente bandiera maltese è entrato in contatto con un gommone cabinato di 14 metri. Nell’impatto è rimasta ferita una persona che si trovava a bordo del gommone: si tratta del conducente del gommone, che si trovava da solo sull'imbarcazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’arrivo del battello CP807 della Capitaneria di Porto di Ischia, che ha portato il pilota del gommone a riva; al porto era presente anche un’ambulanza per l’assistenza sanitaria. Le condizioni del ferito, al momento, non destano particolare preoccupazione. Resta però da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: gli accertamenti dovranno definire rotte, manovre effettuate prima dell’urto, eventuali responsabilità e il rispetto delle norme di navigazione nell’area, oltre alle condizioni dei mezzi coinvolti.

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