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Procida, la nave è in avaria, i docenti fittano gommone per arrivare a scuola in tempo a Ischia

Avaria della nave Driade blocca i collegamenti con Ischia: insegnanti costretti a salire su gommoni per arrivare in tempo all’inizio degli esami.
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A cura di Leonardo Pugliese
Nella foto la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo "Ischia2 SCOTTI"
Nella foto la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo "Ischia2 SCOTTI"

Non una scelta di comodo, né un’iniziativa “a gruppi”: ci è salito chi doveva esserci per forza. Questa mattina alcuni pendolari, in particolare insegnanti di Procida attesi a scuola per l’avvio degli esami, hanno raggiunto Ischia a bordo di gommoni partendo da Marina Grande o dalla Chiaiolella, pur di presentarsi in servizio.

Alla base, l’ennesima giornata di disagi nei collegamenti marittimi. Alla biglietteria Caremar di Calata Porta di Massa, a Napoli, i lavoratori diretti sull’isola hanno appreso che la nave Driade aveva avuto un’avaria: partenza cancellata e molti rimasti a terra, tra personale scolastico, sanitario e impiegati di uffici e banche. Qualcuno ha cercato una soluzione alternativa spostandosi al Molo Beverello, puntando sulle partenze più ravvicinate degli aliscafi Alilauro. Per chi arrivava da Procida, però, la finestra utile si è ristretta ulteriormente: le successive corse dirette verso Ischia non avrebbero consentito l’arrivo prima delle 9:10 (aliscafo per Casamicciola) o delle 9:45 (corsa Caremar).

Con gli orari che non lasciavano margine, per chi aveva un obbligo di presenza, soprattutto nelle scuole, l’unica strada è diventata il mare: gommoni e barche, per arrivare in tempo nel giorno più delicato, quello dell’inizio degli esami.

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