Procida, la nave è in avaria, i docenti fittano gommone per arrivare a scuola in tempo a Ischia

Avaria della nave Driade blocca i collegamenti con Ischia: insegnanti costretti a salire su gommoni per arrivare in tempo all’inizio degli esami.

Nella foto la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo "Ischia2 SCOTTI"

Non una scelta di comodo, né un’iniziativa “a gruppi”: ci è salito chi doveva esserci per forza. Questa mattina alcuni pendolari, in particolare insegnanti di Procida attesi a scuola per l’avvio degli esami, hanno raggiunto Ischia a bordo di gommoni partendo da Marina Grande o dalla Chiaiolella, pur di presentarsi in servizio.

Alla base, l’ennesima giornata di disagi nei collegamenti marittimi. Alla biglietteria Caremar di Calata Porta di Massa, a Napoli, i lavoratori diretti sull’isola hanno appreso che la nave Driade aveva avuto un’avaria: partenza cancellata e molti rimasti a terra, tra personale scolastico, sanitario e impiegati di uffici e banche. Qualcuno ha cercato una soluzione alternativa spostandosi al Molo Beverello, puntando sulle partenze più ravvicinate degli aliscafi Alilauro. Per chi arrivava da Procida, però, la finestra utile si è ristretta ulteriormente: le successive corse dirette verso Ischia non avrebbero consentito l’arrivo prima delle 9:10 (aliscafo per Casamicciola) o delle 9:45 (corsa Caremar).

Con gli orari che non lasciavano margine, per chi aveva un obbligo di presenza, soprattutto nelle scuole, l’unica strada è diventata il mare: gommoni e barche, per arrivare in tempo nel giorno più delicato, quello dell’inizio degli esami.