Abbonamenti gratuiti per gli studenti, la Regione Campania stanzia 30 milioni di euro

Diversi i provvedimenti della giunta guidata da Roberto Fico, previste anche assunzioni negli ospedali San Giuseppe Moscati di Avellino e San Pio di Benevento.

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Anche per l'anno scolastico 2026/2027, la Regione Campania ha stanziato fondi per il trasporto gratuito per gli studenti. Sono 30 i milioni di euro messi a disposizione dalla giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico, a cui si aggiungono ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE+ 2021-2027: il trasporto gratuito sarà riservato agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro.

Non si tratta però dell'unica misura presa a Palazzo Santa Lucia: è stato infatti sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali del comparto sanità che disciplina i criteri di riparto delle risorse destinate all'indennità di Pronto soccorso per il personale sanitario, con uno stanziamento di oltre 17,3 milioni di euro per il 2025 e di quasi 19,9 milioni di euro per il 2026. Ma soprattutto, sono stati approvati i Piani triennali del fabbisogno di personale 2025-2027 dell'AORN “San Giuseppe Moscati” di Avellino e dell'AORN “San Pio” di Benevento, che vuol dire nuove assunzioni nei due nosocomi dei capoluoghi irpino e sannita.

Per le famiglie degli studenti, oltre al trasporto pubblico, sarà possibile accedere ai contributi regionali per i libri di testo a favore degli studenti delle scuole secondarie, di primo e secondo grado, provenienti dalle famiglie con minori disponibilità economiche. Tra le varie altre misure adottate, spiccano le misure di attuazione della legge regionale sullo spettacolo, con il fondo complessivo che ammonta a 17 milioni di euro e che sarà ripartito secondo rigori criteri per quanto riguarda il teatro, la musica, la danza e lo spettacolo viaggiante.