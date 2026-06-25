Sparatoria a Napoli, una ragazza di 23 anni ferita: è in ospedale, indaga la Polizia

Una ragazza di 23 anni ferita a colpi d’arma da fuoco nella zona orientale di Napoli: è all’Ospedale del Mare di Ponticelli, non sarebbe in pericolo di vita.

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Una ragazza di 23 anni è rimasta ferita nel pomeriggio da colpi d'arma da fuoco a Napoli: si trova ora all'Ospedale del Mare di Ponticelli, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano ora gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato San Giovanni-Barra e della Squadra Mobile.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno: secondo quanto ricostruito finora, la ragazza si trovava in zona San Giovanni a Teduccio-Barra, nella zona orientale di Napoli, quando sarebbe stata colpita da colpi d'arma da fuoco. Non è chiaro se si sia trattato di una rapina, di un agguato o di un evento di altro genere. Portata all'Ospedale del Mare di Ponticelli, la ragazza si trova attualmente ricoverata ma cosciente non in pericolo di vita. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato San Giovanni-Barra e della Squadra Mobile indagano ora senza tralasciare alcuna pista. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare proprio dal racconto della ragazza nonché da eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove sarebbe avvenuta la vicenda.