Spari in centro a Napoli, 33enne ferito in via San Sebastiano: è grave

L’uomo è stato ferito da colpi di pistola in circostanze ancora da accertare: sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

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Sangue nelle prime ore della giornata di oggi, sabato 25 luglio, in pieno centro storico di Napoli: un uomo di 33 anni è stato ferito a colpi di pistola in via San Sebastiano, in circostanze che sono ancora da chiarire. Soccorso dai sanitari del 118, il 33enne è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini; successivamente, l'uomo è stato trasferito all'ospedale del Mare per una ferita alla spalla.

Sul luogo in cui si sono verificati gli spari sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato: secondo una prima ricostruzione, il 33enne si trovava in via San Sebastiano, strada del centro storico di Napoli nota anche come "via dei musicisti" – per la presenza di molti negozi di strumenti musicali – quando sarebbe stato colpito da alcuni proiettili, in circostanze che, come detto, sono ancora tutt'altro che chiare.

Le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile del ferimento del 33enne sono affidate ai poliziotti della Squadra Mobile, dell'Ufficio Prevenzione Generale e del commissariato Dante.