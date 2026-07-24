Scende dal bus e viene investito: 17enne grave in Cilento, trasferito in eliambulanza a Napoli

Il grave incidente si è verificato a Villammare, frazione di Vibonati, nel Salernitano. Date le gravi condizioni, il 17enne è stato elitrasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

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Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 luglio, a Villammare, frazione costiera di Vibonati, in Cilento, nella provincia di Salerno: per cause che sono ancora in corso di accertamento, un ragazzo di 17 anni è stato investito subito dopo essere sceso da un autobus. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato investito sulla Strada Statale 18, nei pressi del Camping Acapulco: una volta sceso da bus, il 17enne è stato centrato da un'automobile, la cui conducente si è fermata a prestare i primi soccorsi e ad allertare il 118.

Il ragazzo ha riportato fratture e una lesione al fegato

Intervenuti tempestivamente sul posto, i sanitari hanno riscontrato una grave frattura di tibia e perone: il 17enne è stato pertanto trasportato all'ospedale Immacolata di Sapri. Nel nosocomio cilentano, però, i medici hanno riscontrato anche una lesione al fegato, ragione per la quale il ragazzo è stato trasferito, con una eliambulanza, all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vibonati, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.