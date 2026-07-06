Cede la staccionata in piscina, ragazza di 22 anni precipita nel vuoto in Cilento: è grave

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi a Montecorice: la ragazza è stata soccorsa da un’eliambulanza e portata in ospedale a Salerno.

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Un tragico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 luglio, a Montecorice, cittadina del Cilento a due passi dalla costa: una ragazza di 22 anni è precipitata nel vuoto. L'incidente si è verificato nella frazione di Giungatelle, dove la 22enne stava trascorrendo alcune ora nella piscina di famiglia: stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la giovane era appoggiata a una staccionata che, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente ceduto, facendo precipitare la ragazza per nel vuoto per circa tre metri.

Sono stati i familiari della ragazza a lanciare l'allarme: sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla 22enene, le cui condizioni sono apparse subito gravi: per questo motivo, sul posto è giunto anche l'elisoccorso, che ha trasportato la giovane all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata ricoverata.

Sul luogo dell'incidente, inoltre, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate e gli agenti della Polizia Municipale di Montecorice, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato gli accertamenti opportuni per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare le ragioni del crollo della staccionata.