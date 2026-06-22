Incidente sul lavoro a Grumo Nevano (Napoli), operaio precipita nel vuoto e muore

Incidente sul lavoro a Grumo Nevano, in provincia di Napoli: un operaio è caduto in un cantiere edile ed è morto.

Immagine di repertorio

Incidente mortale sul lavoro a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove questa mattina, lunedì 22 giugno, un operaio in servizio presso un cantiere edile in via Cesare Battisti, è precipitato nel vuoto ed è morto. Vani i tentativi di soccorso dei colleghi e del personale sanitario dell'ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati i carabinieri. La vittima è un uomo di 62 anni, Paolo Palma, originario di Giugliano in Campania.

Incidente sul lavoro in un cantiere edile

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri della caserma di Grumo Nevano e gli ispettori dell'Asl Napoli 2 Nord hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Sono state raccolte le prime testimonianze dei colleghi e sono stati eseguiti i rilievi di rito. Sul posto anche il pm di turno della Procura della Repubblica di Napoli nord. Il cantiere edile riguarda l'abbattimento e la ricostruzione di un vecchio edificio. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe caduto dall'alto mentre era intento nelle lavorazioni. Non si esclude che il 62 enne possa essere stato colpito da un improvviso malore, aver perso l'equilibrio o i sensi ed essere precipitato, ferendosi gravemente nella caduta. Anche la giornata di oggi, come quelle precedenti, è molto calda e afosa. La Regione Campania ha approvato una delibera che vieta di lavorare nelle ore più calde della giornata, in vigore da ieri, 21 giugno, e fino al 31 agosto prossimo, ma solo dalle 12,30 alle 16.

Intanto, la salma della vittima è stata sequestrata e trasferita presso il reparto di medicina legale dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove potrebbero essere disposti ulteriori esami autoptici. Dai primi accertamenti risulterebbe che l'operaio fosse regolarmente assunto dalla ditta.