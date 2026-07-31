Dimesso il 70enne preso a calci in faccia dal ragazzo a Grumo Nevano

Ha lasciato l’ospedale l’uomo picchiato da un 18enne a Grumo Nevano (Napoli); il 70enne, raggiunto da un calcio al volto, era stato ricoverato in prognosi riservata a Frattamaggiore.

Frame del video della rissa tra anziani e giovani a Grumo Nevano (Napoli)

È stato dimesso dall'ospedale il 70enne che, alcuni giorni fa, è stato aggredito da un ragazzo a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, durante una rissa che ha coinvolto alcuni anziani e un gruppetto di giovani in piazza, a quanto pare a seguito della rottura di un vetro di un circolo ricreativo poco distante. Nel video, pubblicato sui social, si vede l'uomo che inciampa durante il parapiglia e viene colpito con un calcio in faccia che gli fa perdere i sensi. Il responsabile, 18 anni, è stato individuato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

I militari dell'Arma hanno ricostruisco il retroscena di quella brutale aggressione: quando il vetro era andato in frantumi per una pallonata una scheggia aveva raggiunto e ferito lievemente uno degli ospiti del circolo che, insieme ad un amico, aveva raggiunto il gruppo di ragazzi per lamentarsi; i toni, come si vede nel video, si erano rapidamente accesi ed erano partiti spintoni da una parte e dall'altro. Finché il giovane era partito all'attacco: una raffica di pugni che aveva fatto cadere il primo anziano, poi un calcio alla testa, e subito dopo, quando anche il 70enne era finito a terra, un secondo calcio, anche questo diretto al viso, che aveva fatto perdere i sensi alla vittima.

I soccorsi erano arrivati poco dopo. L'uomo era stato accompagnato al Pronto Soccorso di Frattamaggiore e ricoverato. I carabinieri, anche grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza puntate sulla piazza, avevano identificato i giovani presenti al momento dell'aggressione, tra cui quello che aveva sferrato i calci; il ragazzo era stato arrestato e portato in carcere.