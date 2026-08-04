Precipita dal quarto piano, morto operaio 54enne di Ercolano: stava lavorando sul balcone di una casa

Incidente sul lavoro a Ercolano. Un operaio 54enne è morto dopo essere caduto da un balcone dove stava lavorando. Indagano i carabinieri.

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Incidente sul lavoro a Ercolano. Un operaio 54enne è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo. L'uomo, originario del comune vesuviano, è caduto da un balcone dove stava lavorando. L'incidente è avvenuto in una palazzina in via Niglio 19, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 agosto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il 54enne sarebbe stato impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un’abitazione. Ad un certo punto, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto per oltre 15 metri, e precipitando davanti all’androne del palazzo. Si tratta dell'ennesima morte bianca sul lavoro che avviene in Campania.

Il 54enne di Ercolano lavorava su un balcone quando è caduto

L'uomo è rimasto gravemente ferito, con contusioni, lesioni e traumi. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 3 Sud che ha trasportato d'urgenza, in codice rosso, il 54enne al pronto soccorso dell'ospedale del mare di Ponticelli, nell'area orientale di Napoli. Qui, l'operaio è deceduto, poco dopo l'arrivo, per le ferite riportate. Sulla vicenda è ora aperta una inchiesta della Procura. Indagini delegate ai carabinieri di Ercolano che puntano a chiarire la dinamica e la posizione lavorativa del 54enne. Il pm di turno, intanto, ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni e dovrà accertare le cause della morte, legata, presumibilmente, alle ferite riportate per una caduta da così in alto. I militari dell'Arma hanno raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso per ricostruire cosa sia avvenuto in quei secondi che hanno preceduto la caduta.