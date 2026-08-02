napoli
video suggerito
video suggerito

Paolo Abate, 50 anni, ritrovato morto ad Agropoli: era scomparso da casa sabato pomeriggio

Ritrovato il corpo senza vita del 50enne Paolo Abate. Era scomparso da Agropoli nel pomeriggio di sabato.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi
Paolo Abate
Paolo Abate

Ritrovato morto Paolo Abate, l'uomo sparito nel nulla dalla sua casa ad Agropoli, in provincia di Salerno, nel pomeriggio di sabato 1 agosto. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa alle autorità ed erano partite le ricerche, che, purtroppo, si sono concluse attorno alle 4 di questa notte. Il corpo senza vita del 50enne è stato ritrovato a poca distanza dal casolare dove viveva, in località Vallone San Pietro. A lanciare l'allarme sembra sia stato un familiare, impegnato anche lui nelle ricerche assieme ai soccorritori, che avrebbe scorto la salma nel buio della vegetazione.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, è arrivato anche il medico legale che ha constatato il decesso dell'uomo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario o di un incidente. Ma saranno solo gli eventuali ulteriori accertamenti clinici a chiarire quale sia stata la causa della morte. Alle ricerche hanno preso parte i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, affiancati dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. Per ritrovare l'uomo scomparso è stata perlustrata tutta la zona delle campagne di Moio Alto, la località appartenente al comune di Agropoli, fino a notte fonda.

La notizia della scomparsa del 50enne ha destato sconforto e dolore in tutta la comunità di Agripoli, che si è stretta nel dolore attorno alla famiglia per la grave perdita. Numerosi gli attestati di cordoglio e di solidarietà anche da parte del mondo istituzionale. Abate era conosciuto e stimato nel quartiere Moio e risultava ben inserito anche all'interno del tessuto sociale. Sul luogo del ritrovamento, intanto, è arrivato anche il magistrato di turno che potrebbe disporre o meno il sequestro della salma per l'eventuale autopsia.

Immagine
Terremoto 4.7 ai Campi Flegrei, finito lo sciame sismico: 189 scosse. Oggi nuovo sisma 2.0
Il vulcanologo De Natale "Dobbiamo prepararci a qualunque scenario ai Campi Flegrei"
Terremoto ai Campi Flegrei, 300 sfollati, 26 feriti. Domani a Pozzuoli riapre il porto
Le immagini dei danni causati dal terremoto 4.7 ai Campi Flegrei
Terremoto ai Campi Flegrei, il Cnr: non si escludono scosse più forti, allerta resta gialla
Campi Flegrei, terremoto 4.7: è la scossa più forte di sempre, diversi danni e feriti
Non è il terremoto la cosa di cui ho avuto davvero paura
Rai 3 modifica il palinsesto, speciale TGR alle 12:20
Terremoto Campi Flegrei, il parroco di Pozzuoli: "Palazzi sventrati e lesionati, siamo stati lasciati soli"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views