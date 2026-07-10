Grazia Salvati, 40 anni, ritrovata morta: era scomparsa ieri da Castel San Giorgio (Salerno)

La donna 40enne era scomparsa ieri dalla sua casa a Torello, frazione di Castel San Giorgio, ed erano partite le ricerche. Purtroppo, è stata ritrovata oggi senza vita. Indagano i carabinieri.

Grazia Salvati

Si spengono le speranze per Grazia Salvati, 40anni, originaria di Torello, frazione di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. La donna, scomparsa ieri dalla sua abitazione, è stata purtroppo ritrovata morta oggi, venerdì 10 luglio, dai carabinieri. Le ricerche erano partite subito, con la macchina dei soccorsi che si era attivata per ritrovarla, e si erano concentrate soprattutto nella zona di Torello-Santa Barbara. Purtroppo, col passare delle ore, le speranze si sono affievolite, fino al ritrovamento del corpo senza vita della quarantenne. Al momento, l'ipotesi investigativa più accreditata è quella di un gesto volontario. Il pm ha liberato la salma, che è stata restituita ai familiari per i funerali. La notizia ha scioccato tutta la comunità del Salernitano, che si è unita nel dolore alla famiglia per la grave perdita.

Il sindaco del vicino comune di Siano, Giorgio Marchese, ha espresso il dolore delle istituzioni. "A nome mio, dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità di Siano, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa della signora Grazia Salvati.Ci stringiamo con sincera vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e dell'intera comunità di Castel San Giorgio, che in queste ore sta vivendo un momento di grande sofferenza.La speranza che aveva accompagnato le ricerche ha purtroppo lasciato spazio a un epilogo che addolora profondamente tutti noi.Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze e un abbraccio affettuoso, con l'auspicio che possa trovare conforto nell'affetto di quanti le sono vicini.La comunità di Siano si unisce al lutto della vicina comunità di Castel San Giorgio, nel ricordo della signora Grazia e nel rispetto del dolore che oggi accomuna tutti".