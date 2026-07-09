Mamma minaccia di gettarsi dal balcone, salvata dalla figlia a San Cipriano Picentino (Salerno)

Una donna è stata salvata a San Cipriano Picentino grazie all’intervento della figlia. Sul posto 118, Vopi e forze dell’ordine.

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Una donna di 74 anni minaccia di gettarsi dal balcone di casa a San Cipriano Picentino. Decisivo l’intervento della figlia che chiama i soccorsi e la fa salvare. L'episodio è accaduto stanotte, nel comune del Salernitano. Momenti di apprensione quando la 74enne si è affacciata sul terrazzo dell'abitazione minacciando di lanciarsi nel vuoto. Grazie all'intervento dei familiari e dei soccorritori, però, si sono evitate conseguenze ben più gravi.

A dare l'allarme è stata la figlia dell'anziana, che, resasi conto della gravità della situazione, ha contattato tempestivamente il numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 dell'Asl di Salerno, insieme a un'ambulanza della Pubblica Assistenza VO.P.I., l'associazione pronto intervento, di Pontecagnano Faiano, che hanno raggiunto l'abitazione in pochi minuti, affiancati anche dalle forze dell'ordine.

Grazie alla rapidità e alla professionalità del personale intervenuto, la 74enne è stata convinta a desistere dal suo intento ed è stata messa in sicurezza. Successivamente è stata affidata alle cure del personale sanitario, che ha provveduto ad assisterla e a valutarne le condizioni. L'episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità di San Cipriano Picentino, dove i residenti hanno seguito con apprensione le operazioni di soccorso. Il pronto intervento della figlia e dei soccorritori si è rivelato determinante per evitare una tragedia. La donna si trova ora sotto osservazione e affidata alle cure del personale sanitario, assistita dai suoi familiari. Le sue condizioni di salute sono attentamente monitorate.