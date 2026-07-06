Raro caso di gravidanza sviluppata su un precedente taglio cesareo: donna salvata a Salerno

La donna era affetta da quella che viene definita gravidanza ectopica, ma è stata sottoposto a un intervento alla Casa di Cura Tortorella di Salerno.

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Un raro caso di gravidanza ectopica quello da cui era affetta una giovane donna di Cava de' Tirreni, nella provincia di Salerno, che è stata salvata grazie a un intervento chirurgico alla Casa di Cura Tortorella di Salerno. La giovane donna, come detto, era affetta da gravidanza ectopica, spesso indicata anche con il termine inglese di scar pregnancy, che rende meglio l'idea: si tratta, infatti, di una gravidanza che si sviluppa sulla cicatrice di un precedente taglio cesareo.

Nel caso specifico della giovane donna, l'embrione si era impiantato sulla cicatrice di quattro precedenti tagli cesarei subiti, con interessamento anche della vescica, che rendeva il quadro clinico particolarmente grave e complesso. La donna è stata operata grazie a una tecnica mininvasiva, che ha permesso di trattare la patologia preservando l'integrità sia dell'utero che della vescica e, soprattutto, riducendo il rischio di emorragie, tra i principali fattori di rischio in casi del genere.

Come ha reso noto il dottor Mario Polichetti, responsabile del reparto di Chirurgia Ginecologica e Oncologica della Casa di Cura Tortorella di Salerno, l'intervento è perfettamente riuscito e la giovane donna è stata dimessa e ha potuto fare ritorno a casa in buone condizioni di salute.