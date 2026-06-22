Incendio su un traghetto al Molo Manfredi di Salerno, donna incinta intossicata ricoverata al Ruggi
Incendio su un traghetto al Molo Manfredi al Porto di Salerno. Sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118 e dell'associazione Vopi, Volontari pronto intervento, e un'auto medica inviate dalla sala operativa del 118 dell'Asl di Salerno e diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere il rogo scoppiato a bordo della nave. Il traghetto è andato in fiamme mentre era al largo del porto. Sul posto è immediatamente intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera. I passeggeri sono stati fatti salire a bordo e trasportati a tranche verso la terraferma. A bordo del primo trasporto una donna incinta che è rimasta intossicata ed è stata trasportata in ambulanza Vopi presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno.