Incendio su un traghetto al Molo Manfredi di Salerno, donna incinta intossicata ricoverata al Ruggi

Incendio su un traghetto al Molo Manfredi di Salerno. Sul posto 3 ambulanze e un’auto medica e vigili del fuoco.

Incendio su un traghetto al Molo Manfredi al Porto di Salerno. Sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118 e dell'associazione Vopi, Volontari pronto intervento, e un'auto medica inviate dalla sala operativa del 118 dell'Asl di Salerno e diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere il rogo scoppiato a bordo della nave. Il traghetto è andato in fiamme mentre era al largo del porto. Sul posto è immediatamente intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera. I passeggeri sono stati fatti salire a bordo e trasportati a tranche verso la terraferma. A bordo del primo trasporto una donna incinta che è rimasta intossicata ed è stata trasportata in ambulanza Vopi presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno.