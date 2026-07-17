Villaricca, incendio nel negozio non ancora inaugurato. Trovati anche fori di proiettile nella saracinesca
Non si esclude l'ipotesi dolosa riguardo all'incendio divampato, nella notte appena trascorsa, in un'attività commerciale di prossima apertura, non ancora inaugurata, a Villaricca, nella provincia di Napoli. Sul posto, in corso Europa, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme: il rogo ha provocato danni a una saracinesca del negozio ma, fortunatamente, non si registrano feriti.
Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Villaricca e quelli della Sezione Operativa della compagnia di Marano: i militari dell'Arma, nel corso dei rilievi del caso, hanno rinvenuto, su un'altra saracinesca del locale, quattro fori, verosimilmente riconducibili a colpi d'arma da fuoco. Ai carabinieri spetta il compito di chiarire la dinamica di quanto accaduto e di individuare la matrice dell'incendio e dei proiettili esplosi contro la saracinesca del negozio; al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno, come detto, quella dolosa.
Non è stata resa nota la tipologia dell'attività commerciale di prossima apertura, né se i proprietari avessero mai ricevuto minacce o richieste estorsive da parte della criminalità organizzata locale.