Villaricca, incendio nel negozio non ancora inaugurato. Trovati anche fori di proiettile nella saracinesca

Su quanto accaduto questa notte indagano i carabinieri. Per fortuna non si registrano feriti.

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Non si esclude l'ipotesi dolosa riguardo all'incendio divampato, nella notte appena trascorsa, in un'attività commerciale di prossima apertura, non ancora inaugurata, a Villaricca, nella provincia di Napoli. Sul posto, in corso Europa, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme: il rogo ha provocato danni a una saracinesca del negozio ma, fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Villaricca e quelli della Sezione Operativa della compagnia di Marano: i militari dell'Arma, nel corso dei rilievi del caso, hanno rinvenuto, su un'altra saracinesca del locale, quattro fori, verosimilmente riconducibili a colpi d'arma da fuoco. Ai carabinieri spetta il compito di chiarire la dinamica di quanto accaduto e di individuare la matrice dell'incendio e dei proiettili esplosi contro la saracinesca del negozio; al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno, come detto, quella dolosa.

Non è stata resa nota la tipologia dell'attività commerciale di prossima apertura, né se i proprietari avessero mai ricevuto minacce o richieste estorsive da parte della criminalità organizzata locale.