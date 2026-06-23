Blackout per il caldo in provincia di Napoli, senza corrente migliaia di famiglie, anche ospedali

Blackout elettrico nei comuni a nord di Napoli: colpiti Giugliano, Villaricca, Sant’Antimo e Melito. Migliaia di persone senza energia e negozi, bar e panifici chiusi questa mattina. Sul posto i tecnici dell’Enel con le power station.

Grosso blackout nei comuni a nord di Napoli a causa delle ondate di calore, oggi martedì 23 giugno. Migliaia di famiglie sono senza energia elettrica da ieri sera. Negozi, bar e panifici chiusi stamattina. Colpiti soprattutto Giugliano, Villaricca, Sant’Antimo e Melito, ma disagi si registrano anche a Mugnano. Coinvolti anche l'Ospedale San Giuliano di Giugliano, che però ha i suoi generatori ausiliari interni ed è stato subito rialimentato, e la Clinica Maione, attualmente senza corrente. I primi disservizi iniziati ieri sera attorno alle ore 22. In alcuni casi, lo stop all'erogazione elettrica è arrivato a 12 ore. Molti negozi, bar e panifici chiusi questa mattina a causa dell'interruzione elettrica. Mentre per tutta la notte hanno risuonato le sirene degli antifurti che sono scattati a causa del distacco elettrico. Immediato l'intervento degli operai e dei tecnici dell'E-Distribuzione, a quanto apprende Fanpage.it, che stanno operando nei pressi della cabina elettrica vicino alla Clinica Maione. Non è chiaro quanto occorrerà per il ripristino dell'erogazione elettrica.

"Siamo senza elettricità e senza informazioni – raccontano i cittadini a Fanpage.it – Dopo tanto tempo senza energia, gli alimenti nei frigoriferi si stanno scongelando e sono da buttare". I tecnici dell'Enel sono al lavoro per riparare i guasti e riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Sul posto sono state inviate le Power Station, che sono state attivate attorno alle 10.15 di oggi, ripristinando l'elettricità progressivamente in molti isolati, attraverso i bypass rispetto alla rete ordinaria. Un altro distacco di corrente, questa volta per incendio sempre legato alle ondate di calore, è scoppiato a piazza Borsa a Napoli e nella notte sono state inviate le power station. Qui ci sono ancora 300 famiglie senza energia. Anche in questo caso, immediato l'intervento di Enel.

L'Enel: "Disagi legati alle ondate di calore"

L'Enel spiega cosa è accaduto in una nota a Fanpage.it: "Nella notte, alcuni comuni a nord di Napoli hanno registrato interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica a causa di guasti provocati dalle forti ondate di calore che stanno interessando il Sud Italia, con particolare intensità in Campania. L’intervento dei tecnici di E-Distribuzione è stato tempestivo: le squadre operative sono entrate in azione sin dalle prime ore, lavorando senza interruzioni per tutta la notte. Grazie all’utilizzo di tratti di rete alternativi, è stato possibile rialimentare progressivamente buona parte dei clienti coinvolti, cercando di ridurre al minimo i disagi".

"Tra le utenze coinvolte anche l’ospedale di Giugliano, che è già stato completamente rialimentato. Presso la clinica Maione, invece, è in corso l’installazione di una power station che consentirà di ripristinare a breve la fornitura di energia elettrica. Parallelamente, i tecnici — supportati anche da unità esterne — sono impegnati nelle attività di riparazione definitiva dei guasti. Questi interventi consentiranno di riportare la rete alle condizioni ordinarie e di riattivare anche le ultime utenze ancora prive di energia.

Per garantire un presidio costante, è stata inoltre attivata una task force dedicata al monitoraggio della rete, che interviene tempestivamente in caso di ulteriori criticità legate alle condizioni meteorologiche. La situazione è in costante monitoraggio e le squadre di E-Distribuzione continueranno a lavorare senza sosta per garantire la continuità del servizio. I comuni maggiormente impattati sono Giugliano, Villaricca, Sant’Antimo e Melito".