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Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledì 5 agosto: bollino rosso, caldo fino a 34 gradi e cielo sereno

Ondata di calore su Napoli: mercoledì bollino rosso e punte di 34°C, caldo anche giovedì.
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A cura di Redazione Meteo
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Bollino rosso a Napoli anche domani, mercoledì 5 agosto: l’ondata di calore che sta interessando l’Italia non molla la presa sulla Campania, dove le temperature toccheranno punte di 34 gradi. Cielo sereno per l’intera giornata, senza probabilità di pioggia, con venti da sud-ovest di intensità da debole a moderata. Le minime si fermeranno intorno ai 25 gradi, valori che rendono le ore notturne poco ristoratrici dopo giornate roventi.

Il quadro non cambia molto giovedì 6 agosto: ancora cielo sereno, temperature comprese tra 25 e 34 gradi e venti sempre da sud-ovest. L’anticiclone africano che sta soffocando il Sud Italia dovrebbe iniziare a cedere non prima del 7-8 agosto, quindi la Campania resta sotto la morsa del caldo per tutta la settimana.

Napoli è tra le città segnalate dal ministero della Salute con bollino rosso, il livello di allerta più alto per le ondate di calore, che comporta rischi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

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