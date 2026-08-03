Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 4 agosto: caldo fino a 38°C, ancora bollino rosso

Martedì cielo sereno con caldo fino a 38°C a Napoli. Mercoledì 5 agosto temperature stabili, mare poco mosso e venti deboli su tutta la Campania.

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Il caldo non molla la presa su Napoli e la Campania. Martedì 4 agosto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento nel pomeriggio e piogge isolate possibili solo in montagna. Le temperature scendono leggermente nei valori minimi e salgono in quelli massimi. A Napoli il termometro toccherà i 27 gradi di notte, praticamente notte tropicali, e i 38 di giorno, ondata di calore da bollino rosso. Il vento sarà debole e variabile, con rinforzi da ovest nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso, localmente mosso nelle ore centrali della giornata.

Mercoledì 5 agosto la situazione resta stabile su tutta la regione. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso anche in questo caso, con annuvolamenti pomeridiani e piogge isolate soprattutto nelle aree interne della Campania. Le temperature non mostrano variazioni significative rispetto al giorno precedente. A Napoli i valori restano compresi tra 25 e 34 gradi, in linea con la giornata di martedì. Il vento sarà debole e variabile con rinforzi occidentali nel pomeriggio e il mare si manterrà poco mosso, localmente mosso in alcune ore della giornata. Per chi si dirige verso la costa, le condizioni restano favorevoli alla spiaggia in entrambe le giornate, con sole e caldo protagonisti su Napoli e sull'intera Campania.