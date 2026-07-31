Nuovo Stadio Maradona a Napoli, inviato progetto a Uefa per Euro 2032: lavori da maggio 2027

Inviato il progetto del nuovo stadio Maradona alla Figc e alla Uefa, in vista di Euro 2032 Italia-Turchia. La pec spedita oggi, 31 luglio, ultimo giorno utile. Lavori da maggio 2027.

Il rendering del nuovo stadio Maradona da 70mila posti

Il progetto del nuovo Stadio Diego Armando Maradona da 200 milioni di euro, senza pista di atletica e con la capienza aumentata a 70mila spettatori è stato inviato ufficialmente a Figc e Uefa oggi, venerdì 31 luglio, ultimo giorno utile. Il corposo documento, oltre 500 allegati, circa 7 GigaByte, dovrà adesso essere valutato dalle autorità sportive per essere eventualmente inserito tra i 10 stadi italiani che ospiteranno le partite di Euro 2032 Italia-Turchia. Il responso della Uefa è atteso entro il prossimo 30 ottobre 2026. Tempi che valgono per tutti gli stadi candidati (in Campania c'è anche quello di Salerno, proposto dal sindaco Vincenzo De Luca).

I lavori allo stadio di Fuorigrotta si faranno comunque in ogni caso, come ha già spiegato il Municipio, anche se l'ok della Uefa non dovesse arrivare o se il Napoli dovesse costruirne un altro altrove. La città avrà uno stadio Maradona più capiente, con la riapertura del terzo anello e l'unione di primo e secondo anello che arriveranno fino a bordo campo, anche senza gli Europei. La pista di atletica del Maradona sarà invece ricostruita al Parco dello Sport di Bagnoli, come anticipato da Fanpage.it.

Lavori da maggio 2027: dureranno 3 anni

I lavori, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, partiranno a maggio 2027. Verso la fine del prossimo campionato, quindi. Dureranno circa 3 anni. L'ipotesi è di completarli entro la fine del 2029. Per quanto riguarda il terzo anello, l'iter dei lavori è già partito. Il Comune di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it, sta lavorando sul prototipo del nuovo terzo anello e sta eseguendo varie analisi varie. Ad esempio, in occasione del concerto di Geolier che si è tenuto a giugno ed ha registrato il sold out sono state misurate tutte le vibrazioni per tarare al meglio il sistema di riduzione delle vibrazioni.

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L'assessore Cosenza: "Progetto presentato entro i tempi"

L'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, non nasconde la soddisfazione per aver rispettato i tempi. "Riqualificazione completa dello stadio Maradona – scrive – Poco fa il momento cruciale: la Pec per FIGC ed UEFA, entro il 31 luglio come richiesto. Trasmissione dei documenti, dal Progetto approvato in Conferenza dei Servizi fino alla Documentazione finanziaria. Tutto come richiesto. Con oltre 500 allegati, circa 7 GigaByte. Come sempre la Pec è mandata da due sorridenti donne di acciaio. Il Capo di Gabinetto del Comune di Napoli, Grazia Falciatore, praticamente WonderWoman. Lina Fedele, Il mio Capostaff: determinazione, pazienza, capacità di organizzazione".

Il responsabile dei cantieri della giunta Manfredi poi rivolge un pensiero a chi si è impegnato per raggiungere l'obiettivo in questi mesi. "Ma sono tanti che vanno sinceramente ringraziati – scrive Cosenza sui social – Ovviamente il Sindaco Gaetano Manfredi che ha fortemente creduto e spinto continuamente sul progetto. Il Presidente della Regione Roberto Fico che ha subito ritenuto che fosse importante finanziare l’opera e il Capo di Gabinetto della Regione Francesco Comparone che l’ha seguito operativamente. Il Direttore Generale del Comune Pasquale Granata, tifosissimo del Napoli come me, che ha accompagnato tutto il processo. Il Rup Vincenzo Brandi, infaticabile, che ha fatto un coordinamento davvero molto complesso. Ed il Rup del terzo anello, Giovanni Toscano, su cui già si sta lavorando. Il gruppo FIGC per UEFA Euro 32 sempre pronto a dare suggerimenti e consigli. Tutti i progettisti, che avrò modo di ringraziare esplicitamente il 4 agosto quando presenteremo pubblicamente il progetto".