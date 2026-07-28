Euro 2032, Vincenzo De Luca candida anche lo Stadio Arechi di Salerno

Il sindaco di Salerno accelera: vuole l’Europeo 2032 a Salerno (che vorrebbe dire quasi sicuramente “toglierlo” a Napoli). Ad ottobre la scelta della Figc.

Un rendering del nuovo Stadio Arechi di Salerno

Vincenzo De Luca candida lo Stadio Arechi di Salerno ad Euro 2032: l'impianto cittadino che ospita attualmente le gare della Salernitana, formazione di Serie C, e che già durante il mandato a presidente regionale di De Luca era stato indicato, a fronte di un grande restyling, tra gli impianti di papali. Domani, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città il sindaco De Luca ha annunciato una conferenza stampa in cui spiegherà i dettagli della candidatura. Una scelta che però rischia di diventare una "sfida" regionale: difficilmente, infatti, la Figc sceglierà due stadi della stessa regione. E l'accettazione dello Stadio Maradona vorrebbe dire l'esclusione dell'Arechi di Salerno, e viceversa. Senza contare che potrebbe anche non essere scelto nessuno dei due.

Il tempo stringe: nei prossimi giorni, e comunque entro il 31 luglio, vanno consegnati i dossier ufficiali, mentre ad ottobre la Federazione, già alle prese con il caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, dovrà scegliere i cinque stadi italiani che ospiteranno la rassegna continentale. Al momento, oltre a Roma, Milano e Torino che sembrano le città quasi certe di ricevere luce verde, ci sarebbero in corsa per appena due posti Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Bari, Salerno, Verona, Lecce e Torino. Il condizionale è d'obbligo, perché per la candidatura conta appunto la consegna del dossier entro il 31 luglio. Quel che è certo è che l'Europeo condiviso del 2032 con la Turchia è ancora oggi un "cantiere aperto".

Ma De Luca, che dopo il doppio mandato regionale è stato eletto sindaco di Salerno, vuole l'Europeo. Nella sua campagna elettorale ha promesso di trasformare Salerno in una sorta di "Montecarlo d'Italia". E tra i punti salienti c'è anche la ristrutturazione dell'Arechi per portare a Salerno i grandi eventi. Uno dei quali potrebbe essere proprio l'Europeo del 2032. Il tempo, come detto stringe. Ad ottobre, la Federazione deciderà i cinque stadi. Tre sono quasi certi: Roma, Milano e Torino. Per gli altri due, sarà bagarre.