Il nuovo Arechi di Salerno entro il 2025, De Luca: “Un impianto alla Juventus Stadium” La Regione Campania ha presentato un progetto da 95 milioni di euro per il nuovo stadio Arechi di Salerno: lavori al via nel 2024, consegna a dicembre 2025.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo Stadio Arechi di Salerno si prepara a cambiare "volto": la Regione Campania, con un maxi investimento da 95 milioni di euro, ha presentato un progetto di restyling che a lavori conclusi, nel dicembre 2025, consegnerà alla città di Salerno un piccolo gioiellino, che De Luca ha già definitivo sarà "lo stadio più moderno d'Italia, a livello dello Juventus Stadium che potrà ospitare anche eventi e tornei internazionali. Avremo uno stadio coperto come in tutte le realtà civili". La capienza di 35mila posti a sedere, così come il nome di Arechi, "ma il nuovo stadio sarà moderno, all'avanguardia e inclusivo, quindi privo di barriere architettoniche. Ci sarà anche una lounge con vista sul mare", ha spiegato l'ingegnere Cristina Landi.

Cosa prevede il progetto del nuovo Stadio Arechi di Salerno

Tante le novità sulla carta per il nuovo impianto salernitano: illuminazione integrata e pannelli fotovoltaici, ma anche rifacimento del 1° anello delle tribune e realizzazione tribune a chiusura degli angoli. Inoltre, verrà demolito l'anello inferiore che verrà poi realizzato come prolungamento di quello superiore. Spazi dedicati ad hospitality e terrazze nei pressi della tribuna centrale che nei giorni non di partita diventeranno ristoranti veri e propri, con vista sul mare. Ben 18 gli Skybox esclusivi, che potranno essere utilizzati anche per riunioni e convention. E naturalmente, un Museo della Salernitana che sarà realizzato nei locali sotto podio della Curva Sud.

Il croniprogramma dei lavori per il nuovo Arechi

L'obiettivo è consegnare il nuovo stadio entro due anni e mezzo. Si partirà con l'affidamento della gara entro metà giugno 2024, cui seguirà la consegna dell'esecutivo entro metà agosto successivo, quando ci sarà anche l'apertura dei cantieri, a cavallo tra fine agosto e l'inizio di settembre. Lavori che dureranno all'incirca 14-15 mesi, con la chiusura e la consegna dei lavori entro dicembre 2025, a due anni e mezzo dalla presentazione del progetto. Nel frattempo, la Salernitana potrebbe giocare allo stadio Vestuti, che sarebbe a quel punto ristrutturato a sua volta con 15 milioni di euro per ripristinare i 15mila spettatori di partenza.