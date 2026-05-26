Il primo giorno da sindaco di Vincenzo De Luca: blitz in strada contro i parcheggiatori abusivi a Salerno

Giornata da “sceriffo” per De Luca: ispezioni nei cantieri del centro storico e attacco ai parcheggiatori abusivi in strada a Salerno.

Le immagini di Vincenzo De Luca in strada per ispezionare cantieri e aree occupate dai parcheggiatori abusivi

Si è presentato stamattina in strada per la prima puntata dell'atteso show, Vincenzo De Luca, rieletto sindaco di Salerno ieri. Il suo primo giorno di lavoro è stato un copione già scritto: in strada, di persona, contro i parcheggiatori abusivi. «In fuga un parcheggiatore abusivo per evitare l'identificazione e la denuncia. Continueremo senza respiro la battaglia per la legalità e per l'allontanamento di soggetti che sono arrivati ormai a un livello di arroganza intollerabile, con vere e proprie forme di estorsione nei confronti degli automobilisti».

Poi il controllo di una serie di cantieri di riqualificazione in centro a Salerno: «È scandaloso – dice – che siano fermi i lavori dei cantieri sul corso Vittorio Emanuele e le relative traverse, a cominciare da via Fieravecchia. Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle opere. In caso di ritardo scatterà la rescissione dei contratti e l'impegno di altre imprese per lavori di somma urgenza. Sopralluogo questa mattina nell'area dello stadio Vestuti, del mercato di via Piave e della clinica Tortorella!.