Grosso incendio all’Ospedale del Mare, enorme colonna di fumo nero a Napoli est

Incendio all’Ospedale del Mare sul lato del Pronto Soccorso, enorme colonna di fumo. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco. Domato alle 18,10. Pazienti evacuati.

Incendio all’Ospedale del Mare di Ponticelli del 21 giugno / Fanpage.it

Grosso incendio all'Ospedale del Mare di Ponticelli, nell'area orientale di Napoli. Il rogo sarebbe avvenuto sulla facciata esterna, sul lato del pronto soccorso e poco distante dall'ex Covid Hospital, l’ala del nosocomio dove venivano destinati gli ammalati di Coronavirus durante la pandemia e l'attuale sala mortuaria. A fuoco, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbero andati dei pannelli di coibentazione esterna. Panico tra degenti e visitatori.

Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre inviati dal Comando di Napoli, guidato da Giuseppe Paduano, anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale e i carabinieri. I pompieri sono intervenuti con tre squadre, due autobotti e una autoscala. Il rogo è scoppiato attorno alle 17,30 di oggi, domenica 21 giugno. Sarebbe stato domato dai pompieri nel giro di 40 minuti circa, almeno esternamente, attorno alle 18,10. Ma i vigili del fuoco sono entrati all'interno per verificare lo stato dei luoghi e l'eventuale presenza di eventuali focolai interni e capire da dove possa essere partito. Al momento, a quanto si apprende, non ci sarebbero feriti. Le fiamme, secondo le prime informazioni, potrebbero essere partito dal reparto di Medicina.

Incendio all’Ospedale del Mare di Ponticelli / Fanpage.it

Enorme colonna di fumo nero, allertata Villa Betania

Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo visibile per diversi chilometri. Al momento non sono stati segnalati feriti e non risulta che le fiamme abbiano coinvolto reparti interni dell'ospedale, ma questi ultimi sono stati evacuati lo stesso temporaneamente per precauzione, soltanto nell'area interessata dalle fiamme. Evacuata tutta l'area HD.

"La situazione – fanno sapere dall'Asl Napoli 1 Centro a Fanpage.it – al momento è sotto controllo. L'incendio è quasi tutto spento". Sui social girano numerosi video dell'enorme rogo, con i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme dall'altro, attraverso gli idranti manovrati dalle autoscale. Intanto, il 118 avrebbe allertato la vicina clinica di Villa Betania: una procedura di rito in questi casi, nell'ipotesi, al momento non confermata, che possano esserci intossicati dal fumo.