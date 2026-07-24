Emergenza caldo a Napoli, la mappa delle nuove fontanine d’acqua gratuite in città: dove trovarle

Sono 9 le nuove fontanine installate dal Comune di Napoli in città per fronteggiare le ondate di caldo dell’estate. Le indicazioni su come trovarle.

Una fontanina in piazza Medaglie d'Oro

Per fronteggiare l'anomala ondata di caldo che ha investito Napoli quest'estate, con punte anche di 38 gradi centigradi, il Comune ha installato nel mese di luglio 9 nuove fontanine pubbliche, dove ci si può abbeverare e rinfrescare gratuitamente. Il servizio di erogazione idrica, infatti, è stato potenziato, a seguito delle segnalazioni di malori per il caldo, che hanno colpito soprattutto anziani, purtroppo anche con decessi. Solo in una settimana si sono registrati oltre 200 accessi al pronto soccorso del Cardarelli per malori legati al calore. A seguito del decesso di un uomo in piazza Municipio, ci sono state polemiche legate al malfunzionamento di una fontanina che risultava inattiva proprio in una delle giornate più calde.

La mappa delle nuove fontanine d'acqua gratuite a Napoli

Abc Napoli, l'azienda speciale dell'acqua pubblica, ha quindi intensificato la riapertura di fontanelle inattive o l'installazione di nuove. Su indicazione del Servizio Patrimonio Culturale del Comune di Napoli, Abc si sta portando avanti un importante programma di installazione di nuove fontanine pubbliche e di ripristino di quelle esistenti, con l’obiettivo di ampliare la rete di punti di erogazione di acqua potabile sul territorio cittadino.

Ecco di seguito la mappa dei nuovi punti di erogazione:

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Piazza Medaglie d’Oro: due nuove fontanine;

via Gioacchino Murat: una nuova fontanina, nei pressi della stazione della metropolitana di Montedonzelli;

Piazza Municipio: due nuove fontanine;

Bosco di Capodimonte (Porta Grande): una nuova fontanina;

Cimitero delle Fontanelle: una nuova fontanina;

Piazzale Tecchio: una nuova fontanina;

via Cesario Console: una nuova fontanina.

Contestualmente sono in corso interventi di recupero delle fontanine storiche. Tra questi, il ripristino della fontanina di via Domenico Fontana, all’altezza dei Giardini Tina Pica, mentre è previsto anche il recupero della fontanina di via Edgardo Cortese, presso i Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

"Si tratta di un programma che merita di essere valorizzato – sottolinea Abc – perché favorisce l’accesso gratuito all’acqua potabile, migliora la vivibilità degli spazi pubblici e contribuisce alla riduzione dell’uso della plastica. Purtroppo, a fronte di questo importante impegno del Comune e di ABC, continua a registrarsi una preoccupante attività di vandalizzazione e danneggiamento delle fontanine pubbliche. È quindi fondamentale che i cittadini collaborino alla tutela di questi beni comuni, affinché possano continuare a rappresentare un servizio utile e sostenibile per tutta la collettività".

Nasti (Verdi): "Nuove fontane a piazza Medaglie d'Oro"

In piazza Medaglie d’Oro all'Arenella è stata attivata questa mattina una nuova fontanina. "Un servizio utile – commenta il consigliere municipale Rino Nasti (Verdi) – in attesa del ripristino di quelle storiche. La fontanina si trova all’altezza della farmacia, in sostituzione temporanea delle due storiche fontane situate al centro della piazza, attualmente non funzionanti. Pur continuando a sollecitare il Comune affinché provveda quanto prima alla loro riparazione, accogliamo con favore questa nuova installazione che rappresenta un servizio concreto per residenti, anziani, bambini e cittadini , ma soprattutto i tanti sportivi che affollano il campo di basket che frequentano quotidianamente la piazza, soprattutto durante il periodo estivo. Ogni nuovo punto di erogazione di acqua pubblica contribuisce a migliorare la vivibilità del quartiere e a promuovere comportamenti sostenibili, riducendo anche il consumo di plastica".