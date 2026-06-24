Napoli, 57enne morto in piazza Municipio: ipotesi colpo di calore, era vicino alla fontana del Nettuno

Un uomo di 57 anni è stato ritrovato morto in piazza Municipio, vicino alla Fontana del Nettuno. L’ipotesi di un colpo di calore.

La Fontana del Nettuno dove è stato ritrovato il corpo del 57enne

Un uomo di 57 anni è stato ritrovato morto in piazza Municipio, al centro di Napoli, riverso sul muretto vicino alla fontana del Nettuno. Si tratta di un cittadino di origine indiana, con carta d'identità italiana e residenza a Reggio Emilia. Immediato l'intervento dei soccorsi, allertati da alcuni passanti che hanno chiamato il 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Sul posto sono arrivati subito un'auto medica e il personale della Polizia Locale dell'Unità Operativa Avvocata, che indaga su quanto avvenuto. Al momento non è chiaro se si tratti di un senzatetto o di un turista. L'assessorato alle Politiche Sociali, guidato da Chiara Marciani, contattato da Fanpage.it ha verificato e l'uomo deceduto "non risulta essere mai stato preso in carica dai nostri centri e dalle nostre unità di strada".

L'ipotesi degli investigatori: malore per il caldo

L'uomo, da quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sarebbe deceduto per cause naturali. Si ipotizza che possa essere stato colpito da un malore a causa del forte caldo. Sul corpo, ad un primo esame medico esterno, non sono state trovate tracce di violenza e di colluttazione. La polizia municipale di Palazzo San Giacomo è stata allertata alle ore 15,30 dai alcuni passanti per la presenza di questa persona che sembrava addormentata da molto tempo. Avvicinatisi, invece, gli agenti ne hanno constatato il decesso ed hanno contattato il 118 che giunto sul posto lo ha confermato. Alle ore 19,00, avvisato il pm di turno, si è proceduto alla rimozione della salma.

A Napoli oggi la temperatura ha sfiorato i 33 gradi centigradi, ma, a causa della forte umidità, quella percepita è molto più alta. In Italia sono 16 le città con il bollino rosso per le ondate di calore, mentre il picco deve ancora arrivare. Le ondate di calore sono così forti, che nel sottosuolo i cavi elettrici si stanno letteralmente fondendo, tanto che migliaia di persone sono rimaste senza corrente in questi giorni a causa di ripetuti blackout.

Oggi la giornata era particolarmente afosa. Il 57enne è stato ritrovato in una delle zone più frequentate del centro cittadino, nei pressi della sede del Comune. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato la presenza dell'uomo immobile e hanno immediatamente avvisato gli agenti della polizia locale in servizio di presidio a Palazzo San Giacomo, subito raggiunti dai colleghi dell'Avvocata. Le prime informazioni hanno parlato di un senzatetto. Ma il Comune di Napoli a Fanpage.it ha chiarito che al momento non è sicuro che sia così. Potrebbe anche trattarsi di un visitatore. Saranno gli ulteriori accertamenti delle autorità competenti, intanto, a chiarire con precisione le cause della morte.