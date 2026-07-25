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Incendia rifiuti in pieno giorno a Ercolano: incastrato dalle telecamere grazie al tatuaggio e alle scarpe

L’uomo è stato immortalato dalle telecamere comunali e arrestato dai carabinieri in flagranza differita.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Ha appiccato un incendio, dando fuoco a un mucchio di rifiuti, in pieno giorno, ma non ha fatto i conti con le telecamere comunali, che hanno immortalato tutto: a Ercolano, nella provincia di Napoli, un uomo di 47 anni – già noto alle forze dell'ordine – è stato arrestato dai carabinieri. Nella mattinata di ieri, venerdì 24 luglio, l'uomo si è recato nella zona di via Gramsci e, dopo essersi avvicinato a un cumulo di rifiuti in strada, ha appiccato il fuoco e si è dato alla fuga.

Sul posto, dopo la segnalazione dell'ennesimo incendio doloso in zona, sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco e gli agenti della Polizia Municipale di Ercolano, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, nelle quali si vedeva un uomo robusto, vestito in maglietta e pantaloni corti, con un vistoso tatuaggio con la scritta "Angela" sul braccio e delle scarpe sulle quali spiccava l'inconfondibile logo della Nike.

Le ricerche dei militari dell'Arma si sono protratte fino al pomeriggio di ieri quando, tornati in via Gramsci per un ulteriore sopralluogo, i carabinieri si sono imbattuti in un uomo, a bordo di uno scooter, senza casco, che alla loro vista è sceso dal mezzo a due ruote e ha tentato la fuga a piedi. Rincorso e fermato, l'uomo ha attirato l'attenzione dei militari per le scarpe, le stesse indossate dall'uomo ripreso dalle telecamere mentre appiccava l'incendio; sul braccio, poi, i carabinieri hanno notato anche lo stesso tatuaggio con la scritta "Angela".

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Pertanto, nel tardo pomeriggio, è scattato l'arrestato in flagranza differita per il 47enne: l'uomo deve rispondere di combustione illecita di rifiuti; è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

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