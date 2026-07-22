Incendio a Caivano, a fuoco anche deposito sequestrato pieno di auto: rischio diossine

Grosso incendio tra Caivano e Orta di Atella. A fuoco deposito di auto. L’Arpac avvia il monitoraggio delle diossine.

Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio a Caivano, in provincia di Napoli, nella zona di contrada Tavernola, al confine con Orta di Atella. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno verificato la presenza di diversi focolai. Le fiamme hanno coinvolto anche un deposito con veicoli abbandonati, vicino alla SS7bis, nei pressi dello svincolo che immette alla SS87NC e l’asse viario Nola Villa Literno, che però non risulta interessato. Oltre ai pompieri sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale. Dal rogo si è levata una enorme nuvola di fumo nero e acre, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi in relazione all'incendio, a sequito della quale una squadra di tecnici dell’Arpa Campania – Dipartimento di Napoli si è recata sul luogo dell’incendio. I tecnici hanno potuto osservare diversi roghi che hanno interessato una serie di terreni, in particolare un’area, precedentemente posta sotto sequestro giudiziario, dove risultano depositati rifiuti di varia tipologia, compresi resti di veicoli fuori uso. In accordo con i Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, l’Agenzia ha attivato nella zona un dispositivo per il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili “diossina-simili” aerodispersi e sta svolgendo le valutazioni del caso. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi sul sito arpacampania.it non appena disponibili. L'invito da parte delle istituzioni è ad evitare di inalare i fumi, nel caso ci si dovesse trovare nelle vicinanze, per scongiurare eventuali intossicazioni.