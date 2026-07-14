Incendio ad Agnano, distrutte decine di auto della concessionaria in via Antiniana: “Gravi danni, ma ripartiremo”

Il grosso incendio ad Agnano del 13 luglio ha devastato due concessionarie d’auto di via Antiniana. Focolai anche all’interno della Solfatara in zona Pisciarelli oggi.

Incendio ad Agnano del 13 luglio 2026 / Foto Autouno

Distrutte decine di auto in due concessionarie di via Antiniana nel grosso incendio che ieri, lunedì 13 luglio, è scoppiato nella zona di Agnano, al confine tra Napoli e Pozzuoli. Le prime stime parlano di almeno 40 auto distrutte, ma potrebbero essere quasi 200 quelle danneggiate, che erano pronte per essere vendute. Divampato nella zona boschiva delle colline, il rogo si è poi esteso su un'ampia fetta di territorio, con diversi focolai anche nei pressi della Solfatara, come documentato da SolfataraNews. È stato necessario l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco, sia da Napoli che da altre province, come Avellino, per domare le fiamme. Un focolaio è stato registrato anche nell'area della Solfatara in zona Pisciarelli, dove ci sono focolai anche stamattina, come confermano a Fanpage.it fonti dell'Osservatorio Vesuviano Ingv.

Sono 22 le persone evacuate in via Pisciarelli

Ventidue le persone evacuate ieri sera in via Pisciarelli e poi rientrate in casa, come evidenziato in una nota dal Comune di Napoli, ma anche il danno di oltre quaranta auto divorate dalle fiamme, in due concessionarie. L'incendio è scoppiato a ridosso dell'Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli, nei pressi del monte Olibano, ed è stato domato alle prime luci dell'alba. La procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo e si indaga sull'origine dell'incendio.

La concessionaria di Agnano: "Gravi danni, distrutte numerose vetture"

Tra le imprese danneggiate la storica concessionaria Autouno di via Antiniana ad Agnano, che in una nota spiega quanto accaduto e si dice anche pronta a ripartire subito: "Fare impresa – si legge – significa credere in un progetto, affidarsi a delle persone e scegliere un territorio. Significa investire con lo sguardo rivolto al futuro, sapendo che il percorso è fatto di soddisfazioni, ma anche di prove che nessuno vorrebbe affrontare. L'incendio che nella giornata di ieri si è sviluppato nell’area boschiva di Agnano e ha coinvolto anche la sede Autouno di via Antiniana, provocando gravi danni alla struttura e distruggendo irrimediabilmente numerose vetture, rappresenta una di quelle prove".

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Incendio ad Agnano del 13 luglio 2026 / Foto Autouno

La concessionaria assicura di essere già al lavoro per la ripartenza. "I Campi Flegrei – conclude – rappresentano una terra straordinaria, che prima di tutto insegna il valore della resilienza. Chi sceglie di fare impresa qui sa di stringere un patto con la comunità, con la sua storia e con il suo futuro. Un patto che non viene meno quando il cammino si fa più difficile, perché proprio nei momenti critici una scelta rivela il suo significato più autentico. Per questo, nonostante i danni subiti e le inevitabili conseguenze economiche, il nostro impegno resta immutato. Siamo già al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività della nostra sede e continuare a garantire ai nostri clienti i servizi, l'assistenza e l'affidabilità che da sempre contraddistinguono Autouno. Una promessa ribadita a gran voce dal nostro CEO, Ciro Veneruso: “Continueremo a investire in questa terra con la stessa convinzione che ci ha guidati fin dall'inizio, perché crediamo che il valore di un'impresa non si misuri soltanto nei risultati, ma anche nella determinazione con cui affronta gli imprevisti, ricostruisce e riparte".