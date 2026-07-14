Pozzuoli, incendio a una condotta del gas nell’Alberghiero Petronio

Le fiamme sono divampate ieri nel perimetro dell’istituto: dirottate sul posto anche le squadre del Comando di Avellino, impegnate in un altro intervento.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino erano impegnate in un'operazione di supporto in provincia di Napoli quando, ieri, sono state dirottate d'urgenza su un nuovo fronte: un incendio scoppiato lungo una condotta del gas all'interno dell'Istituto Professionale Alberghiero "Lucio Petronio", a Pozzuoli.

Il personale del Comando Provinciale di Avellino ha raggiunto l'area dell'istituto per affiancare le squadre territorialmente competenti, quelle del Comando di Napoli, nelle operazioni di messa in sicurezza.

L'intervento ha riguardato nello specifico una condotta del gas all'interno del perimetro scolastico, un punto sensibile che ha imposto un dispiegamento di forze superiore al normale, con il coinvolgimento di due Comandi provinciali contemporaneamente. I Vigili del Fuoco hanno lavorato in coordinamento con gli enti preposti per contenere i rischi legati alla fuga di gas e mettere in sicurezza l'area circostante l'istituto. Al momento della diffusione della nota da parte del Comando, le operazioni erano ancora in corso. Resta da capire se saranno necessari ulteriori accertamenti tecnici sulla condotta del gas prima di restituire l'edificio alla piena agibilità.