Tre autobotti dei pompieri per spegnere il vasto incendio nel deposito di pedane a Gricignano d’Aversa

Un vasto incendio è scoppiato in un deposito di pedane di legno a Gricignano d’Aversa.

Un vasto incendio è scoppiato questo pomeriggio, intorno alle ore 14:00, in un deposito di pedane di legno a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta. Non appena hanno scorto le fiamme, alcuni passanti hanno allertato i vigili del fuoco che hanno inviato una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa. Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato che le fiamme, alimentate anche dal vento, avevano già coinvolto gran parte delle pedane stoccate all'aperto, generando una densa colonna di fumo e fiamme di notevole altezza, visibili anche a grande distanza.

Tre autobotti dei pompieri per spegnere l'incendio di Gricignano

Per fronteggiare il vasto incendio e garantire un adeguato approvvigionamento idrico, sono state inviate in supporto tre autobotti: una dal distaccamento di Aversa e due dalla sede centrale del Comando di Caserta. Grazie al tempestivo intervento e al lavoro coordinato delle squadre operative, l'incendio è stato circoscritto e successivamente spento, evitando che le fiamme si propagassero al vicino capannone adibito alla produzione e alla logistica delle pedane. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area sono proseguire per tutto il pomeriggi per scongiurare eventuali riprese dell'incendio. Non si registrano persone coinvolte. Della vicenda è stata informata anche l'Arpac, che provvederà al monitoraggio della zona. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che indagano su quanto accaduto. Sono in corso gli accertamenti per capire cosa abbia originato il devastante rogo.