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Incendio distrugge capannone a Torraca, i Vigili del Fuoco al lavoro da ore

Un vasto incendio ha distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca (Salerno); sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco da vari distaccamenti, non risultano feriti.
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A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
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Un capannone di Torraca, in provincia di Salerno, è stato completamente distrutto da un incendio; sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ancora al lavoro per spegnere le fiamme, provenienti da diversi distaccamenti. A quanto si apprende, non risultano feriti. Una volta riportata la situazione sotto controllo sarà la volta degli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

L'incendio è divampato intorno alle 15 di oggi, 9 giugno, in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi: a Torraca sono state fatte convergere le squadre dai distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina, con autobotti provenienti dai Comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stipati all'interno: la struttura era utilizzata come deposito.

Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche lungo le zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. A quanto si apprende non risultano feriti né persone intossicate dal fumo.

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