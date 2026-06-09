Vasto incendio nella zona di Caserta Vecchia, arrivano vigili del fuoco anche da Avellino
Un vasto incendio è scoppiato nell'area di Caserta Vecchia, non lontano dal borgo medievale di Casa Hirta, il nucleo originario dal quale nacque nei secoli a venire Caserta (che da quel borgo prende il nome). Sul posto, il Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta assieme a quello di Avellino, per fronteggiare le fiamme, che hanno riguardato sterpaglie e vegetazione.
Sul posto è dovuto intervenire anche un elicottero della Regione Campania, per lo spegnimento dall'alto dell'incendio attraverso ripetuti lanci d'acqua a supporto delle squadre a terra. Le fiamme si sono estese infatti su una lunga porzione di boscaglia, e l'impegno congiunto dei vigili del fuoco sta evitando che possa propagarsi ulteriormente.
Intanto, proprio oggi la Regione Campania ha fissato nel 15 giugno (lunedì prossimo) il primo giorno di "massima allerta" per il rischio incendi in regione, ponendo in essere diversi divieti per cercare di limitare il più possibile l'insorgere delle fiamme per cause involontarie umane. Questi i principali divieti da rispettare:
- divieto di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino a una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli;
- divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;
- divieto di abbruciamento delle stoppie e delle erbe infestanti, anche nei terreni incolti;
- divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza inferiore a un chilometro dalle superfici boscate e dai pascoli, salvo specifiche deroghe autorizzate;
- divieto di compiere nei boschi e nei pascoli attività che possano costituire causa di innesco di incendi, tra cui utilizzare motori o fornelli che producano brace o faville, usare apparecchi a fiamma o elettrici per il taglio dei metalli, far brillare mine, fumare o gettare mozziconi e fiammiferi accesi, nonché sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno delle aree boscate.