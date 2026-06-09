Vasto incendio nella zona di Caserta Vecchia, arrivano vigili del fuoco anche da Avellino

Mezzi di Caserta ed irpini al lavoro assieme ad un elicottero della Regione Campania per delimitare l’incendio, che riguarda una grossa fetta di terreno.

L’incendio di questo pomeriggio in zona Caserta Vecchia

Un vasto incendio è scoppiato nell'area di Caserta Vecchia, non lontano dal borgo medievale di Casa Hirta, il nucleo originario dal quale nacque nei secoli a venire Caserta (che da quel borgo prende il nome). Sul posto, il Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta assieme a quello di Avellino, per fronteggiare le fiamme, che hanno riguardato sterpaglie e vegetazione.

Sul posto è dovuto intervenire anche un elicottero della Regione Campania, per lo spegnimento dall'alto dell'incendio attraverso ripetuti lanci d'acqua a supporto delle squadre a terra. Le fiamme si sono estese infatti su una lunga porzione di boscaglia, e l'impegno congiunto dei vigili del fuoco sta evitando che possa propagarsi ulteriormente.

Intanto, proprio oggi la Regione Campania ha fissato nel 15 giugno (lunedì prossimo) il primo giorno di "massima allerta" per il rischio incendi in regione, ponendo in essere diversi divieti per cercare di limitare il più possibile l'insorgere delle fiamme per cause involontarie umane. Questi i principali divieti da rispettare:

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