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Incendio in un’azienda di rifiuti a Sparanise, nube nera sulla città: chiesto monitoraggio dell’aria di Arpac

L’incendio si è sviluppato nella serata di ieri, ma è stato domato dai vigili del fuoco soltanto a notte inoltrata.
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A cura di Valerio Papadia
I vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio a Sparanise
I vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio a Sparanise

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di ieri, venerdì 24 luglio, in un'azienda di riciclaggio e recupero di rifiuti a Sparanise, nella provincia di Caserta: dal rogo si è sviluppata una grossa colonna di fumo nero, che ha invaso tutta la zona circostante, creando disagi e preoccupazione nella popolazione. Da quanto si apprende, le fiamme hanno interessato sette cassoni di rifiuti differenziati: sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, una proveniente dalla sede centrale del Comando Provinciale di Caserta e l'altra dal distaccamento di Teano; in supporto, poi, sono intervenute due autobotti, anch'esse provenienti dalla sede centrale.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio si sono rivelate particolarmente lunghe e si sono concluse soltanto a notte inoltrata, intorno alle ore 2. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche a un capannone vicino, dove erano stipati altri rifiuti. Saranno ora gli accertamenti tecnici e le indagini delle forze dell'ordine a stabilire la natura dell'incendio.

L'amministrazione comunale di Sparanise, che ha seguito da vicino l'evolversi del rogo, ha comunicato alla cittadinanza: "È stata già contattata l'Enel per effettuare tutte le verifiche di sicurezza necessarie sui cavi situati al di sopra dell'area interessata. In base a una prima analisi, che resta comunque in attesa di conferma ufficiale da parte dei Vigili del Fuoco, il materiale coinvolto sembra essere prevalentemente composto da legname e carta. Non si esclude la presenza di plastica, ma esclusivamente in quantità esigua, dettaglio che verrà anch'esso accertato nelle prossime ore. Per garantire la massima tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco si è attivato tempestivamente e ha già richiesto alla Prefettura l'intervento dell'ARPAC per i necessari rilievi e il monitoraggio dell'aria".

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