Napoli, vasto incendio nel terreno di un’azienda a Poggioreale: fiamme su un’area di 3mila metri quadri

Un grosso incendio è divampato questa notte in un capannone di un’azienda a Poggioreale, in via Cupa Vicinale dell’Olivo. Il rogo è scoppiato poco prima delle 4.

Un vasto incendio è scoppiato questa notte in via Cupa Vicinale dell'Olivo a Napoli. L'allarme è scattato verso le 3.45 della notte, quando un grosso rogo è divampato in un capannone, in un'area di circa 2-3 mila metri quadrati. Si è trattato di un incendio di grandissime dimensioni che ha distrutto tre grossi frigoriferi utilizzati per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. Sul posto sono arrivati in pochissimo tempo i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, su richiesta degli stessi vigili.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e mettere l'intera area in sicurezza. Fortunatamente non si sono avuti feriti, nell'area non c'era nessuno quando le fiamme hanno cominciato a divorare tutto. Il timore è che ci potessero essere persone presenti, eventualità che non si è verificata e che ha permesso ai pompieri di poter lavorare in sicurezza.

Le operazioni, che sono durate diverso tempo, si sono concluse, e adesso è in corso la conta dei danni. Come abbia fatto a divampare il rogo ancora non è chiaro, saranno le perizie che verranno effettuate nelle prossime ore a cercare di capire se l'incendio abbia natura dolosa o se si sia verificato per un evento accidentale. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso.

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Le immagini dell'incendio sono impressionanti: le fiamme hanno interessato una vastissima parte del capannone e il fumo è stato visibile fino a chilometri di distanza, con i residenti della zona estremamente preoccupati per la situazione, dato il grosso timore che l'incendio potesse avvicinarsi anche alle abitazioni se i vigili del fuoco non fossero riusciti a domarlo in tempo. Un eventualità che fortunatamente non si è verificata.