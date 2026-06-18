Rifiuti pericolosi stipati in un garage condominiale ad Aversa: arrestati tre uomini

I rifiuti erano stoccati illecitamente nel garage di un palazzo e rappresentavano un potenziale pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

I rifiuti pericolosi sequestrati

Una grossa quantità di rifiuti speciali pericolosi quella scoperta dai carabinieri nel garage di un condominio ad Aversa, nella provincia di Caserta. Nella fattispecie, i militari della locale stazione, con il supporto di quelli delle compagnie di Marcianise e Casal di Principe, hanno controllato un'area pertinenziale situata in una zona residenziale di Aversa, rinvenendo l'ingente quantitativo di rifiuti: nel garage condominiale erano stipati componenti e ricambi meccanici, batterie per autoveicoli, apparecchiature elettroniche dismesse, radiatori, una lavatrice, un lavello in acciaio; tutti materiali potenzialmente in grado di provocare gravi conseguenze sia per la salute pubblica che per l'ambiente se non correttamente smaltiti.

Il garage è stato sequestrato, arrestati tre uomini

L'area interessata, di circa 40 metri quadrati, è stata immediatamente sottoposta a sequestro, per impedire ogni probabile dispersione di sostanze inquinanti e per consentire alle autorità competenti di esperire ulteriori accertamenti. Durante le operazioni, inoltre, i carabinieri hanno arrestato tre uomini – tutti già noti alle forze dell'ordine – ritenuti, allo stato degli atti, gravemente indiziati di reati in materia ambientale. Delle operazioni è stata informata anche l'Autorità giudiziaria e quella amministrativa competenti, per tutte le successive eventuali valutazioni del caso.