Abbandona cane e rifiuti in strada, ma non sa che c’è una telecamera dei carabinieri

L’uom è stato denunciato per abbandono di animali e di rifiuti pericolosi. Il cane, curato, è stato affidato all’Asl che provvederà a trovargli un’adozione.

L'auto ferma mentre l'uomo scarica i rifiuti e il cane

Ha abbandonato in strada rifiuti pericolosi, poi ha "scaricato" anche un cucciolo di cane di pochi mesi, quindi si è dato alla fuga. Ma non immaginava che lì c'erano le telecamere del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, che hanno assistito alla scena. E dopo aver prestato i soccorsi al povero cane, si sono messi sulle sue tracce, identificandolo e denunciandolo per abbandono di animali e di rifiuti pericolosi.

Tutto è iniziato a Giugliano in Campania, popoloso comune dell'hinterland napoletano: qui l'uomo, credendo di non essere visto, ha accostato il proprio veicolo al ciglio della strada, sversando poi diversi rifiuti, alcuni dei quali pericolosi. A quel punto, ha scaricato anche un cucciolo di pochi mesi che, visibilmente spaventato, ha iniziato a piangere a bordo strada, mentre l'uomo scappava via a bordo del suo veicolo.

A quel punto, visionate le immagine delle telecamere, installate in un punto dove gli abbandoni di rifiuti abusivi sono frequenti, sono arrivati i carabinieri della Forestale, assieme ad una ambulanza veterinaria per il cucciolo. Il cane, he era in stato di denutrizione e disidratazione, è stato messo in salvo ed affidato ai medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale del Frullone. Dopo le cure del caso, il cane sarà reso disponibile per un'adozione. I rifiuti abbandonati sono risultati dai controlli essere anche pericolosi. Per l'uomo, nel frattempo identificato con titolare di una ditta di costruzioni di Bacoli, è scattata così la denuncia per abbandono di animali e di rifiuti pericolosi, oltre alla relative sanzioni pecuniarie e al ritiro della patente.