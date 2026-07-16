Abbandona cane e rifiuti in strada, ma non sa che c’è una telecamera dei carabinieri
Ha abbandonato in strada rifiuti pericolosi, poi ha "scaricato" anche un cucciolo di cane di pochi mesi, quindi si è dato alla fuga. Ma non immaginava che lì c'erano le telecamere del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, che hanno assistito alla scena. E dopo aver prestato i soccorsi al povero cane, si sono messi sulle sue tracce, identificandolo e denunciandolo per abbandono di animali e di rifiuti pericolosi.
Tutto è iniziato a Giugliano in Campania, popoloso comune dell'hinterland napoletano: qui l'uomo, credendo di non essere visto, ha accostato il proprio veicolo al ciglio della strada, sversando poi diversi rifiuti, alcuni dei quali pericolosi. A quel punto, ha scaricato anche un cucciolo di pochi mesi che, visibilmente spaventato, ha iniziato a piangere a bordo strada, mentre l'uomo scappava via a bordo del suo veicolo.
A quel punto, visionate le immagine delle telecamere, installate in un punto dove gli abbandoni di rifiuti abusivi sono frequenti, sono arrivati i carabinieri della Forestale, assieme ad una ambulanza veterinaria per il cucciolo. Il cane, he era in stato di denutrizione e disidratazione, è stato messo in salvo ed affidato ai medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale del Frullone. Dopo le cure del caso, il cane sarà reso disponibile per un'adozione. I rifiuti abbandonati sono risultati dai controlli essere anche pericolosi. Per l'uomo, nel frattempo identificato con titolare di una ditta di costruzioni di Bacoli, è scattata così la denuncia per abbandono di animali e di rifiuti pericolosi, oltre alla relative sanzioni pecuniarie e al ritiro della patente.