Incendia i rifiuti in strada e se ne va in bicicletta: ripreso dalle telecamere e arrestato ad Acerra

I carabinieri di Acerra (Napoli) hanno arrestato un 68enne: ripreso da una telecamera di sorveglianza, ha appiccato il fuoco a cumuli di rifiuti abbandonati in strada.

Un frame della telecamera di sorveglianza

Nel filmato lo si vede da quando arriva a quando va via. Compare in sella alla bici, per un pelo non si scontra con un furgone, parcheggia fuori dall'inquadratura e poi torna a piedi. E a quel punto, uno dopo l'altro, dà fuoco a tre cumuli di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada. Quindi riprende la bicicletta e, tranquillamente, se ne va pedalando. Scene riprese da una telecamera di sorveglianza di Acerra, in provincia di Napoli, che hanno portato all'arresto di un 68enne del posto: dovrà rispondere di combustione illecita di rifiuti, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

L'intervento dei carabinieri è partito quando è stato notato il fumo nero che si alzava da via Volturno, nei pressi dei Regi Lagni. Stradina secondaria, tra le campagne, lontana dai palazzi ma non troppo dal centro abitato. Isolata abbastanza perché qualcuno decidesse di farne una discarica e abbandonare ogni genere di rifiuti ai margini della carreggiata, compresi pneumatici, guaine e plastiche. Ma, proprio in quel punto, è installata una telecamera della videosorveglianza comunale. Una volta accertata l'origine del fumo, i militari della stazione di Acerra hanno così recuperato le immagini per ricostruire quello che era successo una manciata di minuti prima.

E, in quel video, hanno trovato il responsabile, inquadrato in tutte le fasi. Poco dopo, durante i pattugliamenti, i carabinieri hanno incrociato un uomo che corrispondeva perfettamente a quello ripreso in video: bicicletta, stessi vestiti, cappellino calato sulla testa. L'uomo è stato rintracciato poco dopo, nel corso dei pattugliamenti, riconosciuto proprio dalla bicicletta e dall'abbigliamento.