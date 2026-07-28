napoli
video suggerito
video suggerito

Soldi per sversare i rifiuti nell’isola ecologica, sospesi tre dipendenti del Comune di Qualiano

Facevano scaricare rifiuti anche speciali nell’isola ecologica di Qualiano dietro pagamento di somme di denaro: 16 persone coinvolte, 3 sono dipendenti comunali.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di archivio
Immagine di archivio

Chiedevano soldi a privati cittadini e a ditte prive di autorizzazione ambientali per consentire loro di sversare rifiuti nell'isola ecologica del Comune di Qualiano. Tre i dipendenti comunali sospesi dall'esercizio di pubblici uffici o servizi, indiziati assieme ad altre 13 persone dei reati di corruzione per l'esercito della funzione e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e illecita attività di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti speciali in assenza di autorizzazione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto era partito proprio da una denuncia del sindaco di Qualiano risalente allo scorso anno: da lì, i carabinieri hanno scoperto che l'attività di sversamento rifiuti avveniva dietro compenso, e non gratuitamente come invece previsto. Peraltro, gli indagati avrebbero, proprio in qualità di addetti alla gestione della struttura, consentito a privati cittadini ma anche a diverse ditte prive di autorizzazione ambientale, l'ingresso e lo scarico di grosse quantità di rifiuti misti e speciali, tra i quali rifiuti speciali, sfalci di potatura e grossi carichi di materiale ferroso, sempre in cambio di denaro contante. Al termine delle indagini, per 16 persone, tra cui i tre dipendenti comunali di Qualiano, sono scattate le misure cautelari.

Immagine
Omicidio di Luca Esposito, parte analisi sui telefoni per ricostruire rapporti con l'assassino
Il 26enne rischia l'ergastolo: omicidio premeditato e con crudeltà
L'indagato: "Volevo fermare la prostituzione, è contro la religione"
L'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Esposito ha confessato: trovato con il cellulare della vittima
Ridha Rahmounim rintracciato nella notte del 25 luglio, si nascondeva in un casolare abbandonato
Il 53enne era ancora vivo quando è stato bruciato, trovato fumo nei polmoni: l'ipotesi investigativa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views