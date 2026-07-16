Guasto alla rete elettrica dell’ospedale Ruggi di Salerno, sospese alcune attività programmate

Il guasto in mattinata, poi la riparazione. La direzione “si scusa coi pazienti per i disagi arrecati”, la situazione sta tornando lentamente alla normalità.

L'ingresso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno

Un guasto improvviso alla rete elettrica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno ha causato la sospensione di alcune delle attività programmate all'interno del nosocomio. Lo fa sapere lo stesso ospedale salernitano che, al contempo, "si scusa con l'utenza per i disagi arrecati", ma che contestualmente spiega che dopo alcune ore "è stato ripristinato il regolare funzionamento della rete elettrica. Le normali attività assistenziali stanno progressivamente tornando alla piena operatività".

Il tutto è iniziato stamane, con un guasto improvviso alla rete elettrica che ha reso necessario, spiega la direzione, "al fine di garantire la massima sicurezza dei pazienti, la temporanea sospensione di alcune attività sanitarie programmate in regime di elezione". Tuttavia, "sono state, in ogni caso, regolarmente assicurate tutte le attività assistenziali in urgenza ed emergenza, adottando le misure organizzative necessarie a garantire la continuità delle prestazioni non differibili", spiega ancora la direzione. Con la riparazione del guasto, la situazione sta ora tornando lentamente alla normalità.

Solo tre settimane fa, all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno si è insediato il nuovo direttore generale, Nicola Cantone: avvocato originario di Aversa, in provincia di Caserta (e nessuna parentela con l'attuale procuratore di Salerno Raffaele Cantone), specializzato in diritto dell’ambiente con master in general management in sanità in Bocconi e management delle aziende sanitarie alla Luiss. Indicato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico come il nuovo dg dell'azienda ospedaliera, già commissario straordinario del nosocomio scelto da Vincenzo De Luca anni fa ed ex direttore amministrativo della Asl Napoli 2 Nord, è stato chiamato a sostituire il dimissionario Ciro Verdoliva.