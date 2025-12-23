napoli
Ciro Verdoliva si dimette dall’ospedale Ruggi di Salerno. Sarà direttore generale del Garante Disabilità

Finisce dopo tre mesi l’incarico di Verdoliva alla guida del Ruggi di Salerno: andrà a Roma come nuovo dg del Garante Disabilità.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Ciro Verdoliva
Ciro Verdoliva

Ciro Verdoliva si è dimesso da direttore generale dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. La notizia era nell'aria da questa mattina, ma è diventata ufficiale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre. Verdoliva assume il nuovo incarico di direttore generale del Garante Disabilità: solo tre mesi fa, il 10 settembre scorso, si era insediato come direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dopo un lungo periodo a capo dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro.

Cronaca
Salerno
napoli
